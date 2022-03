FOTOS Y VIDEOS: Así quedó un hospital de maternidad en Ucrania luego de ser atacado

KIEV, Ucrania, 9 marzo (AP) — Un ataque ruso dañó gravemente un hospital de maternidad en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, informó Ucrania el miércoles, y los ciudadanos que intentaban escapar de los bombardeos en las afueras de Kiev se dirigieron a la capital en medio de las advertencias de Occidente de que la invasión de Moscú está a punto de tomar un giro más brutal e indiscriminado.

Un video compartido por Zelenskyy mostraba pasillos pintados con motivos alegres pero cubiertos de metal retorcido. Habitación tras habitación lucia con las ventanas destrozadas. Los pisos estaban cubiertos de escombros.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022