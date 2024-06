Max Verstappen triunfa en el Gran Premio de Canadá; “Checo” Pérez abandona la carrera

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) recuperó el sabor de la victoria al imponerse este domingo en el Gran Premio de Canadá, marcado por el ir y venir de la lluvia, donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) terminó sexto y Carlos Sainz (Ferrari) no pudo terminar.

Tras nueve carreras, el vigente triple campeón del mundo sigue siendo el líder indiscutible del Mundial a pesar de las últimas “sorpresas”. La de McLaren parece mantenerse, ya que Lando Norris fue segundo y Oscar Piastri, quinto, con el podio completado por el inglés George Russell (Merecedes), quien salió de la pole.

En cuanto a los españoles, Alonso volvió sentirse competitivo en un fin de semana muy complicado, pero que dejó atrás tres carreras de sufrir. El doble campeón del mundo partía sexto y aguantó la posición, mientras que, después de ser tercero en Mónaco, Carlos Sainz rubricó un agónico GP canadiense con el abandono.

No parecía sobrado Verstappen en la primera mitad de la carrera pero, después de un primer coche de seguridad a 30 vueltas del final, tomó la delantera. La salida había sido amable, con mucha agua, pero con previsión de que iba a durar 15 minutos. Los Haas de Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen apostaron por el neumático de lluvia y ganaron muchas posiciones ante los demás intermedios.

