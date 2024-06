Gobernadorxs electos reciben constancias de mayoría que validan su triunfo electoral

Los próximos mandatarios de Puebla, Guanajuato, Veracruz y Chiapas recibieron hoy el documento que acredita su triunfo en las elecciones del 2 de junio.

Ciudad de México, 9 de junio.- Las candidatas y los candidatos que resultaron ganadores en las elecciones b del pasado 2 de junio recibieron este domingo las constancias de mayoría y validez por parte de los organismos electorales locales.

Entre las entidades que renovarán este año sus gobiernos están Puebla, Guanajuato, Chiapas y Veracruz, donde tras concluir el cómputo entregaron a su próximos mandatarios el documento que los acredita como ganadores de la Gubernatura.

En Puebla, Alejandro Armenta Mier recibió su constancia como gobernador electo de Puebla. En el conteo final, el morenista se afianzó como el más votado de la historia con un total de un millón 908 mil votos.

En su discurso, afirmó que buscará construir una nueva gobernabilidad en la entidad.

Este domingo, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla entregó el cómputo final que avala al morenista como titular del Ejecutivo.

Felicito a @armentapuebla_ por recibir su constancia de mayoría como Gobernador Electo de #PUEBLA. Sé que su gestión traerá prosperidad y unidad para nuestro querido estado. Tengo la certeza que en este proceso de transición trabajaremos de manera coordinada por el bienestar… pic.twitter.com/qzOX7C28W4 — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) June 9, 2024

Los consejeros explicaron que, en este proceso electoral, para la gubernatura de Puebla se contó con tres millones 206 mil 803 votos. Dentro del reporte final, el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” obtuvo un millón 908 mil 954 votos.

En su primer mensaje, el mandatario electo reafirmó su compromiso para trabajar por Puebla y señaló que, dentro de su administración, se construirá una nueva gobernabilidad a partir del 14 de diciembre que empiece su gestión.

En los próximos seis meses, buscará construir la etapa de transición para que cuando tome protesta en el cargo de titular del Ejecutivo tenga ritmo.

“Estamos trabajando para que Puebla sea la que nos merecemos, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo.

Desde Guanajuato, la Gobernadora electa de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, no descartó la posibilidad de mantener algunos de los perfiles que hoy forman parte del gabinete del Ejecutivo estatal al recibir su constancia de mayoría.

¡Estoy tan feliz de poder vivir este momento! Seré Gobernadora del estado de mis amores, gracias a mi gente. Con la entrega de esta Constancia me comprometo con todas mis fuerzas a hacer un gobierno cercano, sensible, que trabaje para todas y todos, y que traiga los mejores… pic.twitter.com/NvrRD3M0JP — Libia Dennise (@LibiaDennise) June 10, 2024

La mañana de este domingo, Muñoz Ledo, acompañada de la militancia panista, priista y perredista, acudió al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para recibir su constancia.

Después de la entrega y en entrevista, Libia García declaró que su gabinete de gobierno será paritario, pues estará conformado en un 50 por ciento por mujeres.

Libia García indicó que no se descarta la posibilidad de que algunos perfiles que actualmente forman parte del gabinete estatal se mantengan en su gobierno, aunque serían muy pocos.

En cuanto al cambio del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que se presentarán los perfiles que se consideren adecuados, aunque la decisión será del Congreso.

En Veracruz, la ahora Gobernadora electa Rocío Nahle, abanderada por Morena-PT-PVEM, garantizó la rendición de cuentas en la entidad que por segunda vez tendrá un sexenio en manos de Morena.

Hoy recibí la constancia de mayoría como Gobernadora electa del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 🇲🇽 Me acompañaron nuestros Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales electos por mayoría. ¡Gracias pueblo de #Veracruz !No les vamos a fallar. ❤️❤️ pic.twitter.com/ZD0dAUe29d — Rocío Nahle (@rocionahle) June 9, 2024

“Se escribe un renglón muy importante en la historia de nuestro bello estado: la equidad de género. Ser la primera mujer electa como mandataria abre la brecha para que nuestras hermanas, hijas, nietas y todas las mujeres vean que es posible construir un estado de derecho y libertades, con igualdad y respeto. Es un gran compromiso y responsabilidad que llevo a cuestas, porque tal como lo hemos mencionado, junto con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, si llega una, llegamos todas”, mencionó.

En Chiapas, Eduardo Ramírez solicitó a los ganadores de los distintos cargos en la entidad que no se “embriaguen” de la victoria, y trabajar cuando asuman sus administraciones.

“Los que hemos ganado, diputados y diputadas locales, federales, alcaldes, alcaldesas, su Gobernador, no quedarnos estacionados ni embriagados de la victoria electoral, no hay que quedarnos, no hemos ganado todavía nada, hemos ganado una batalla, pero la principal batalla es entregarle buenas cuentas al pueblo que nos dio su confianza, ahí es donde vamos a ganar para que podamos cumplirles a cabalidad”, dijo en un mitin tras recibir la constancia.

– Con información de AP y Zona Franca