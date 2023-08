AMLO: Abajofirmantes que condenan los Libros de Texto son “alcahuetes de corruptos”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró la mañana de este miércoles que las y los abajofirmantes que publicaron ayer un desplegado para sumarse a las críticas y cuestionamientos sobre el contenido de los Libros de Texto Gratuitos son “alcahuetes de corruptos”, y que ni siquiera han leído los materiales y ya los están condenando.

Desde el punto de vista de López Obrador, “en esto de los Libros de Texto lo que está detrás, o sea, hay una parte ideológica que tiene que ver con el pensamiento conservador, que viene también de tiempo atrás”.

El mandatario mexicano recordó “que había oposición de libreros porque antes de los Libros de Texto, los padres tenían que comprar los libros y los libreros tenían ese negocio y eran libros también con contenidos muy deficientes”.

De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, “hay dos periódicos que recibían más de mil millones al año, dos periódicos que hacían los libros, entre otros”. Por ello, señaló, “esos están lanzadísimos, incluso empresas extranjeras que también financiaban a intelectuales y les daban premios, a veces se los llevaban a España y los condecoraban allá”.

“Todo esto es lo que está pasando con relación a los libros. No es que no tengan Matemáticas, no es que se vaya a inyectar el virus del comunismo, no es que se le esté enseñando a los niños cuestiones sexuales desde temprana edad. No, no, no. No hay nada de eso. Es el interés económico y el hambre del dinero. Es enfermizo ya eso”, denunció.