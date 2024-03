Romeo y Julieta en versión monólogo por Rodolfo Ornelas, llega a streaming

Rodolfo Ornelas interpreta a 8 personajes en esta versión de Romeo y Julieta que llega a Teatrix por lo que la voz y la forma de caminar y moverse son clave para reconocer a cada personaje.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Romeo y Julieta es una de las obras más conocidas de Shakespeare, es un clásico que sigue encantando a generaciones y del que se hacen diversas interpretaciones, esta vez llega a la plataforma Teatrix -plataforma de teatro en streaming-, una versión interesante en monólogo y en donde la imaginación juega un papel clave, el protagonista es Rodolfo Ornelas, que cabe decir es el primer actor mexicano en recibir el premio Charles Jehlinger Award a la excelencia en la actuación por la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas, e interpreta a 8 personajes, además cuenta con la dirección de Mario Iván Martínez.

En entrevista con SinEmbargo, Rodolfo Ornelas recordó cómo la pandemia cerró las puertas de muchos teatros, por lo que la opción del streaming brindó una posibilidad para este arte.”Al menos durante primeros 7 meses en que los teatros no abrieron, no había nada que hacer y una posibilidad como esta, como Teatrix abrió la puerta para que pudiéramos seguir haciendo teatro y también para que la gente que trabajaba del teatro pudiera seguir con empleo y no me refiero nada más a actores, a toda la gente que está detrás, eso para mí es lo más emocionante”, compartió Rodolfo.

Justamente, Romeo y Julieta llega a la plataforma de Teatrix, lo que representa un reto, pues si bien es teatro, la forma de comunicarlo cambia, ya que se debe grabar y pensar en todos los elementos que se busca que el espectador tenga presente. Para este proyecto, explicó el actor mexicano, buscaron que la cámara formara parte de todo, que no se sintiera como algo externo, “al final el resultado del alguna manera sí termina siendo un experimento, una suerte entre teatro y entre cine, pero no es ni una cosa ni la otra, eso era lo que menos nos importaba en realidad, encasillarlo en una categoría o en la otra”.

“Una de las cosas que tiene el estilo en que lo dirigió el maestro Mario Iván Martínez, es que se sienta como si tú estás con un chamaco, un niño en el escenario que te va a contar la historia de Romeo y Julieta y tú te subes al escenario con él y recorres el escenario y los personajes con él y de alguna manera el plano secuencia que Gonzalo de la Torre, nuestro director de foto, yo creo que aportó a que hubiera esa cercanía, que no te sintieras ni en la butaca, ni siquiera en la sala de tu casa, que viajaras con este juego de imaginación”, destacó Ornelas.

En esta obra no hay muchos elementos, nada explícito como tal y no hay tantos elementos físicos para identificar qué personaje está en el escenario, un punto que atrapa más la atención al saber que Rodolfo interpreta a 8 personajes, por lo que elementos como la voz y la forma de caminar o moverse resultaron clave.

“Sí había un reto, podríamos decir técnico, en cuanto a la diferenciación de los personajes pero él [Mario Iván Martínez] como director siempre fue muy claro que había que mantener ese reto técnico muy cercano y muy entrelazado a representar los personajes con verdad, a que no pareciera que hay una caricatura, a que no se viera como una caricaturización de los personajes. Luego mucha gente me pregunta si Julieta es el personaje más difícil o que cómo hago a Julieta y en realidad se trataba de alejarse de esa caricatura y realmente habitar la verdad del personaje y después la voz y el cuerpo van saliendo, los vamos encontrando y hacer ese balance de la verdad del personaje pero también hacer la diferenciación súper clara de qué personaje está viendo el público, dónde está colocada la voz del personaje, cual es la corporalidad del personaje”, señaló Rodolfo Ornelas.

A principios de este año Rodolfo se enteró de que la obra, que tuvo sólo una presentación realizada en San Luis Potosí, se integraría al catalogo de Teatrix. “Todo ayudó a que el proyecto se alimentará hasta ahora que llega a Teatrix, pero es sobre todo mucha emoción que siento por ver el proyecto porque ya está terminado y bueno la otra parte del viaje o la última es que ya ni siquiera nos vamos a enterar cuando alguien vea el proyecto, ya está en Teatrix, ya lo ve alguien y yo ni idea de que alguien me está viendo hacer 8 personajes ahí”.

Este monólogo es una producción de la compañía Un rato para imaginar y fue ganador del premio a Mejor Monólogo por Streaming, otorgado por la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT) en México, en 2022. El actor es acompañado por tres músicos en el escenario: Dalia Jiménez, Juan Antonio García Méndez y Daniel Moreno Ortiz, este último también como Director Musical.

