La Mérida panista sufre lo que la CdMx: plaga sospechosa de edificios en áreas verdes

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– “Tho’ será un gran parque de extensas áreas verdes donde miles de familias podrán disfrutar de la convivencia, la cultura, el patrimonio histórico y la naturaleza con diversas actividades recreativas propuestas por todas y todos”. Así promociona el Ayuntamiento de Mérida un proyecto que, denuncian los vecinos, no cuenta con los permisos de uso de suelo ni estudios de impacto ambiental, además de que implicaría realizar una permuta de un bien público a una inmobiliaria para que construya edificios.

SinEmbargo buscó al Ayuntamiento de Mérida para saber su opinión acerca de las denuncias de vecinos sobre el Parque Tho’ y sobre el costo del proyecto, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. No obstante, el Alcalde Renán Barrera dijo en marzo pasado al diario local Por Esto que siempre han estado abiertos a informar sobre el proyecto y aseguró que los vecinos inconformes “son una minoría”.

El espacio donde se construirá el parque Tho’ consta de dos terrenos, 6 hectáreas pertenecen al Gobierno de Yucatán y 2.7 a una desarrolladora inmobiliaria llamada Promotora Residencial. La parte de la empresa, además de tener vestigios arqueológicos, no será una donación al Ayuntamiento, sino una permuta por un terreno que se encuentra sobre la avenida Altabrisa, que es de mayor dimensión (3.1 hectáreas a cambio de 2.7) y valor porque se encuentra en contra esquina de las Country Towers, un complejo residencial de dos edificios y rascacielos de la ciudad de Mérida.

Esta no es la primera vez que las autoridades de Mérida intentan apropiarse de este pulmón verde, ya en 2012 el gobierno en turno intentó hacerlo, pero la defensa de los vecinos hizo que se frenara e incluso el Alcalde entrante, Renán Barrera Concha, quien ahora cumple su tercer periodo consecutivo en el cargo, se comprometió a crear un parque en esa zona. Nueve años después el panista retomó esa promesa, pero acompañada de irregularidades y sin el aval de la ciudadanía.

Fue el 9 de enero cuando el Alcalde de Mérida presentó el proyecto para la construcción del parque denominado Tho’ y para el cual ha desplegado todo un bombardeo de publicidad para justificar su creación. Vecinos calculan que para disfrazar la venta de un bien público en beneficio de lo que llaman la “mafia inmobiliaria” ha gastado alrededor de 20 millones en anuncios en revistas y spots de radio y televisión.

Para la promoción de este proyecto, el Ayuntamiento de Mérida cuenta con una página oficial llamada Tho en donde explica los beneficios que, según ellos, traería a la ciudadanía. Preservar y promover el legado maya prehispánico de la ciudad e incrementar los espacios arqueológicos al alcance de todos son algunos ejemplos que enlista.

También menciona, ya como uno de los últimos puntos, su propuesta para construir este parque:

1. Cambiar un terreno privado por uno público.

2. Vender la diferencia de área entre el privado y el público.

3. Utilizar ese recurso para la construcción del parque en las casi 8 hectáreas consolidadas.

Cuando el Alcalde presentó este proyecto, los vecinos alertaron sobre este punto: Cambiar un terreno privado por uno público, es decir, una permuta. A diferencia de lo que dice el Ayuntamiento, los vecinos denuncian que esto sólo beneficiará a la inmobiliaria porque le intercambiarán un terreno en donde habitan 140 especies vegetales y más de 20 de fauna, algunos en peligro de extinción.

Tanto en el terreno que la inmobiliaria cambiará, como en el que le pretenden dar a cambio, se tenía planeado desde un inicio que ambos espacios serían destinados para parques. Esto no ha ocurrido.

Mediante el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Altabrisa de 2005 y 2006 se creó el Fraccionamiento Altabrisa en Mérida. Los desarrolladores que adquirieron polígonos del Fraccionamiento (en términos de la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán) entregaron como área de donación para uso público de equipamiento 3.1 hectáreas al Ayuntamiento de Mérida en el corazón del fraccionamiento, que es un área verde, y desde la creación ha sido utilizada como espacio natural de esparcimiento de los vecinos y colonias circunvecinas como parte del patrimonio cultural.

No obstante, ahora la inmobiliaria pretende intercambiar ese espacio que en un inicio había donado por otro terreno que se ubica a unos metros y cambiar el uso de suelo para construir cuatro torres de edificios “que van a afectar los servicios de abastecimiento de agua, drenaje de aguas negras, drenaje pluvial, y apertura de calles que no estaban dentro del plan parcial de desarrollo urbano del fraccionamiento Altabrisa”, denuncian.

UN HÁBITAT EN PELIGRO

Rubén Presuel Polanco, presidente de la asociación de vecinos Altabrisa y biólogo de profesión, denunció que lo que el Ayuntamiento pretende hacer es violatorio a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al Reglamento en Materia de Impacto Ambiental de la Ley, a La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, y a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ya que para promocionar el parque Tho’, las autoridades realizaron trabajos previos en el sitio, como el desmonte y despalme para abrir camino con maquinaria pesada y trascabos, lo que afectó la vegetación, llegando incluso hasta la capa de roca.

Estas obras que realizó el Ayuntamiento de Mérida en el mes de enero dañaron el patrimonio natural y arqueológico del lugar, según un estudio de evaluación que hicieron expertos en ecología, biología y asuntos forestales.

En esa zona que pretenden permutar hay 140 especies vegetales, incluyendo el estrato arbóreo, arbustos y hasta orquídeas. Se encuentran aves como el pájaro toh, cenzontle, pájaro carpintero, búhos, yuyas y colibríes; diversos géneros de mariposas, importantes polinizadores como las abejas y murciélagos; reptiles como iguanas y familias con crías de zorra gris o yucateca, chomac y zarigüeyas.

SIN AVAL DEL CABILDO

Aunado a la pretensión de esta permuta sin que medie un estudio profundo de la zona que descarte la existencia de vestigios arqueológicos en el terreno privado, el Ayuntamiento no cuenta aún con la autorización del Cabildo para este proyecto y los vecinos afirman que ni siquiera se anticipó en el Catálogo de Obras Públicas.

“Ellos presentaron un proyecto que no tiene sustento jurídico y ni siquiera ha sido aprobado por el Cabildo. ¿Cómo presentan un proyecto e invierten dinero en publicidad sino ha pasado en la Cámara de los Regidores? El proyecto no está aprobado, gastaron dinero en un proyecto ficticio”, aseguró Martín Matienzo, integrante del Concejo Vecinal.

La defensa de los vecinos de Altabrisa para proteger estos terrenos llegó hasta el Congreso de Yucatán, donde en una sesión se planteó un punto de acuerdo para pedirle al Ayuntamiento de Mérida tres cosas: Uno, que remitiera al Congreso todos los antecedentes técnicos del proyecto del Parque Tho’, esto abarca la MIA. Segundo, que frenaran los trabajos en el terreno arqueológico. Tercero, que se haga una Consulta Popular organizada por el Instituto Electoral del estado para saber la decisión de los ciudadanos.

Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Ayuntamiento a este punto de acuerdo.

El tema también escaló a nivel federal en febrero pasado cuando el Senador morenista Raúl Paz Alonzo se refirió al parque Tho’, un proyecto que costará 100 millones de pesos.

PIDEN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

A través de la petición “Salvemos nuestro Parque Central Altabrisa ¡No más permutas!”, publicada en la plataforma Change.org, los vecinos recaban firmas para que el Ayuntamiento de Mérida desista de construir el Parque Tho’. Llevan más de 3 mil firmas de las 5 mil que necesitan.

La Asociación de vecinos de Altabrisa, a quienes afectaría directamente las modificaciones a estos terrenos, académicos y habitantes de Mérida hicieron un llamado al Alcalde Renán Barrera Concha y al Cabildo, que tiene pendiente la aprobación del proyecto Parque Tho’, para que los escuchen y se pueda construir un parque que beneficie a los ciudadanos, pero sin destruir un pulmón verde.

“Nosotros como familia no queremos que esa área verde se convierta en edificios, no es la primera vez, ya nos han quitado todas las áreas verdes, en esta ocasión hemos decidido no permitirlo. En el fraccionamiento no hay suficiente agua, la electricidad falla porque hay una sobrecarga y habrá cosas negativas si se hacen nuevos edificios”, dijo Sonia Martínez, una de las vecinas de Altabrisa.