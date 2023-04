Detención del reportero de WSJ en Rusia, por supuesto espionaje, fue injusta: EU

Por Matthew Lee

Washington, 10 de abril (AP) — El Gobierno de Estados Unidos determinó formalmente el lunes que un reportero del periódico Wall Street Journal arrestado en Rusia bajo cargos de espionaje ha sido “detenido injustamente”.

La designación eleva el caso de Evan Gershkovich en la jerarquía del Gobierno federal y significa que una oficina específica del Departamento de Estado tomará la iniciativa para conseguir su liberación.

El Secretario de Estado Antony Blinken anunció la determinación el lunes, afirmando que condenaba la detención y la represión de los medios de comunicación independientes por parte de Rusia.

Las autoridades rusas detuvieron a Gershkovich, de 31 años, en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más grande del país, el 29 de marzo. Es el primer corresponsal estadounidense detenido por presuntos actos de espionaje desde la Guerra Fría.

El Servicio Federal de Seguridad acusó concretamente a Gershkovich de intentar obtener información clasificada sobre una fábrica de armas rusa. El Wall Street Journal ha negado las acusaciones.

El Departamento de Estado dijo que el Gobierno de Estados Unidos brindará todo el apoyo apropiado a Gershkovich y a su familia y reiteró su llamado a Rusia para su liberación y la de otro ciudadano estadounidense detenido, Paul Whelan.

I made the determination that the Russian Federation has wrongfully detained Evan Gershkovich. We call for his and Paul Whelan’s immediate release.

La declaración de Blinken del lunes fue el primer comentario público sobre el caso desde que las agencias de noticias rusas informaron el viernes de que Gershkovich había sido acusado de espionaje y había presentado una negación formal.

La agencia estatal de noticias Tass y la agencia de noticias Interfax afirmaron que una fuente policial les había informado que el Servicio Federal de Seguridad, conocido como FSB, había acusado oficialmente al periodista estadounidense.

Los medios de comunicación no dijeron de qué forma se acusó formalmente a Gershkovich ni cuándo ocurrió, pero por lo general a los sospechosos se les presenta un escrito en el que se resumen las acusaciones.

En el sistema jurídico ruso, la presentación de cargos y la respuesta del acusado representan el inicio formal de una investigación penal, dando comienzo a lo que podría ser un largo y hermético proceso judicial ruso.

“Journalism is not a crime and Evan should not be jailed for his profession — he should be honored for it.”

In today’s print edition of The Wall Street Journal, @PressClubDC honors @WSJ reporter Evan Gershkovich with the John Aubuchon award. #IStandWithEvan pic.twitter.com/M7C8XkTAh6

— WSJ Communications (@WSJPR) April 7, 2023