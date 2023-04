Blinken habla con Lavrov y le pide liberar al periodista del WSJ detenido en Rusia

Por Eric Tucker y Matthew Lee

WASHINGTON (AP).— El Secretario de Estado, Antony Blinken, en una inusual llamada telefónica con su homólogo ruso, le pidió liberar inmediatamente a un periodista del Wall Street Journal detenido por Rusia, así como a otro estadounidense detenido, Paul Whelan, informó el domingo el Departamento de Estado.

En su llamada con el Canciller ruso Sérguei Lavrov, Blinken le expresó “la grave preocupación” de Estados Unidos por la detención del periodista Evan Gershkovich por parte del Kremlin por acusaciones de espionaje, según un resumen de la llamada proveída por el Departamento de Estado.

Blinken también buscó la liberación inmediata de Whelan, quien según el comunicado fue detenido injustamente.

Whelan, un ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan, está encarcelado en Rusia desde diciembre de 2018 por cargos de espionaje que su familia y el Gobierno rechazan. Cumple una condena de 16 años.

Blinken y Lavrov también discutieron “la importancia de crear un entorno que permita a las misiones diplomáticas realizar su trabajo”, según el Departamento de Estado.

El FSB, la principal agencia de seguridad de Rusia y sucesora de la KGB, dijo que Gershkovich estaba recopilando información de tipo militar-industrial. Las autoridades rusas lo detuvieron la semana pasada y es la primera vez que un corresponsal estadounidense es arrestado por acusaciones de espionaje desde la Guerra Fría.

En su resumen de la llamada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Lavrov mencionó a Blinken “la necesidad de respetar las decisiones de las autoridades rusas” sobre Gershkovich, de quien Moscú afirma, sin pruebas, “fue capturado in fraganti”.

Breaking: Russia’s main security agency said it had detained Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, a U.S. citizen, for what it described as espionage https://t.co/5mr3h7uroZ

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2023