Rusia acusa formalmente a periodista de WSJ de espionaje; él se declara inocente

Moscú, 7 de abril (AP).— El periodista estadounidense encarcelado Evan Gershkovich, del diario Wall Street Journal, fue acusado formalmente de espionaje en Rusia y se declaró inocente, informaron dos agencias noticiosas rusas el viernes.

Una misma fuente policial citada por Tass y por la agencia Interfax dijo que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusó formalmente al periodista de espionaje.

Las agencias no dijeron cómo se acusó formalmente a Gershkovich ni cuándo sucedió, pero en general se presenta a los sospechosos un papel que detalla las acusaciones.

En el sistema judicial ruso, la presentación de la acusación indica el inicio formal de una investigación penal, lo que suele dar lugar a un proceso judicial largo y en secreto.

La fuente dijo a Tass que “La investigación del FSB acusó a Gershkovich de espionaje en beneficio de su país. Él rechazó categóricamente todas las acusaciones y declaró que se dedicaba a actividades periodísticas en Rusia”.

La fuente se negó a ampliar sus declaraciones porque se considera que el caso es secreto.

Las autoridades rusas arrestaron el 29 de marzo a Gershkovich, de 31 años, en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad de Rusia. Es el primer corresponsal estadounidense arrestado por presunto espionaje desde la Guerra Fría.

El FSB lo acusó concretamente de tratar de obtener información secreta sobre una fábrica de armas. El Wall Street Journal ha rechazado la acusación.

El arresto ha provocado indignación internacional. El jueves, la embajadora estadounidense se reunió con un diplomático jerárquico ruso para hablar del caso.

En la reunión con la Embajadora Lynne T. Tracy, el Viceministro del Exterior, Serguei Ryabkov, destacó “el carácter grave de las acusaciones” contra Gershkovich, dijo el Ministerio ruso del Exterior en un comunicado.

“Journalism is not a crime and Evan should not be jailed for his profession — he should be honored for it.”

In today’s print edition of The Wall Street Journal, @PressClubDC honors @WSJ reporter Evan Gershkovich with the John Aubuchon award. #IStandWithEvan pic.twitter.com/M7C8XkTAh6

— WSJ Communications (@WSJPR) April 7, 2023