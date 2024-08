Carlos Sansores avanza a cuartos de final en taekwondo; sale con máscara de luchador

El taekwondoín mexicano peleará en los cuartos de final este mismo sábado ante el iraní Arian Salimi, a la 07:32 horas, tiempo del centro de la república. Si gana, irá por una medalla.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– El mexicano Carlos Sansores salió al tatami de París 2024 con una máscara de luchador para su debut en los Juegos Olímpicos y no decepcionó. Venció a su rival y clasificó a los cuartos de final.

Sansores derrotó 2-0 a Paivou Johnouario Gomis, de Guinea-Bisáu​, en la categoría +80 kg en los Olímpicos. Ahora, peleará este mismo sábado a las 7:32 horas, tiempo del centro de la república mexicana.

Cuestionado sobre su peculiar presentación antes de su exitosa pelea, Sansores dijo que “desde muy pequeño me gustaba la lucha libre, realmente era algo que me entretenía mucho desde chiquito, desde que veía las luchas”. “Siempre he sido de la idea que entre más patriota seas, mejor. Siempre estoy orgulloso de mis raíces de México, entre más mexicano salga, mejor”, completó.

La situación fue totalmente diferente a Tokio 2020, pues Sansores había peleado apenas una vez en los Juegos pasados: su debut fue su despedida, al ser derrotado. Pero en París, Carlos es una de las esperanzas que tiene México de sumar una medalla de oro, la cual no se consigue en la delegación desde el futbol varonil en 2012.