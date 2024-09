La autoridad electoral rechaza reforma del PRI que permite reelección de su dirigente

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó este lunes, por mayoría de votos, los cambios a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permitieron la reelección de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas como dirigente nacional, al considerar que son inconstitucionales. El político acusó que se trata de una presión para obligarlo a votar a favor de la Reforma al Poder Judicial.

Desde el Senado de la República, donde se llevará a cabo la primera lectura de la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador que propone el voto popular de jueces, magistrados y ministros, el priista acusó que la decisión del INE es un mensaje para que vote a favor de la iniciativa.

“Me mandaron mensajes claros y precisos: que si queremos que no presionen esos consejeros que están al servicio del Gobierno, esos que votaron en esta situación, me dijeron ‘a cambio, votar la reforma’. Yo les quiero decir, primero muerto antes que votar esa reforma que es una locura (…) Que voten como quieran, pero están utilizando todo el aparato, incluyendo las voces que tiene el oficialismo en el Instituto Nacional Electoral, para cambiarle el sentido a un dictamen”, prosiguió el dirigente del PRI.

Ni me van a amenazar ni me van a amedrentar. ¡Primero dar la vida antes que votar a favor esta reforma!

“Esta claro que el argumento que utilizan [las y los consejeros del INE] está resuelto en un cricterio del TEPJF que acredita y que deja claro que sí se puede [cambiar los estatutos] como lo hizo el partido en el Gobierno, Morena, en 2019 (…) No tengan duda que es primero el pueblo de México y que a mí no me van a presionar, ni por la dirigencia del PRI ni por cualquier denuncia o amenaza. Vamos a votar en contra de esa reforma”, sentenció Moreno Cárdenas.