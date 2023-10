Unos 180 mil palestinos van de refugio en refugio, cargando con sus abuelos y niños

Por Issam Adwan

Ciudad de Gaza, Franja de Gaza (AP).— Más de 180 mil personas abarrotan los refugios de Naciones Unidas en la Franja de Gaza mientras la aviación israelí castiga el diminuto territorio de 2.3 millones de habitantes en respuesta a un ataque sin precedentes de Hamas, el grupo armado que gobierna la región.

Entre ellos estaba Sabreen al-Attar, de 27 años. Se puso en marcha el sábado cuando oyó cómo un cohete tras otro sobrevolaba sus campos de cultivo en Beit Lahiya, justo al sur de la frontera israelí. Sabía por experiencia que las represalias israelíes serían rápidas y graves.

Al-Attar agarró a sus hijos y corrió a uno de las docenas de refugios habilitados en escuelas gestionadas por la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Ciudad de Gaza. Allí, las condiciones se deterioraban con el paso de las horas según se acababan el agua y la comida bajo el el estruendo de unas explosiones con una intensidad sin precedentes.

“Cuando huyo, lo hago por mis hijos”, dijo con las manos temblorosas.

