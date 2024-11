Rosario Piedra busca reelegirse en la CNDH con malas credenciales en el Senado

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– La gestión de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está por concluir marcada por críticas, al igual que su intento por reelegirse.

Pese a no estar entre los mejores perfiles evaluados por comisiones del Senado, la mayoría morenista la incluyó este miércoles en la lista de finalistas entre las que se definirá quién ocupará el cargo para el periodo 2024-2029, compite con Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Paulina Hernández, maestra en derechos humanos y justicia social. El Senador de Morena Javier Corral explicó que el nombre de Piedra Ibarra se incluyó para tener “el mayor consenso político posible”.

Desde 2019, su nombramiento fue cuestionado por su cercanía con el Gobierno federal y políticos de Morena. A días de cumplir cinco años en el puesto, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que acompañan a víctimas de derechos humanos en su búsqueda por justicia mantienen esa crítica, también reprochan su falta de resultados.

En cuanto a cómo ha utilizado los recursos de la CNDH, Rosario Piedra expuso desde los primeros meses como presidenta que acabaría con los gastos excesivos, algo que, dijo, normalizó su antecesor Luis Raúl González Pérez. A finales de octubre, en comparecencia ante el Senado, volvió a defender su política de austeridad.

Si bien en el análisis más reciente de la Cuenta Pública la ASF no encontró irregularidades en 29 de 39 resultados a los que llegó después de revisar una muestra que representa el 94.6 por ciento del presupuesto de mil 638 millones 166.9 mil pesos de la CNDH en 2023, sí reveló que el organismo no justificó el uso de recursos destinados a tres partidas..

La ASF encontró un posible daño al erario por 456 mil 19.2 pesos destinados a la renta de 26 lugares de estacionamiento que no se utilizaron. La auditoría revisó cómo se ejerció el millón 771 pesos que la CNDH solicitó para rentar 101 lugares de estacionamiento para la guarda y custodia de vehículos de la comisión y de sus empleados del edificio “Héctor Fix Zamudio”, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, pero la comisión comprobó el uso de sólo 75.

La comisión explicó que rentaron 101 espacios por el número de trabajadores con auto porque el espacio en el edificio es estrecho, lo que limitaba su movilidad, y dejó 26 “espacios flotantes” por el constate movimiento dentro del edificio para la elaboración de trámites, también dijo que decidió contar con ellos en caso de imprevistos, esto porque en 2022 y 2023 se cerraron las instalaciones a causas diversas protestas, pero después de analizarlo, para 2024 sólo solicitaría 51 espacios de estacionamiento.

Pese a esa explicación, la ASF consideró que la CNDH no justificó ni aclaró por qué contrató más lugares de los que necesitaba y señaló como posible causa la falta de mecanismos de control y supervisión de las contrataciones, de igual forma, agregó que estos gastos sin justificar van en contra de lo Lineamientos de austeridad de la comisión aprobados para 2023.

ROSARIO PIEDRA DEFIENDE AUSTERIDAD

Este 25 de octubre, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, defendió durante su comparecencia al Senado que su gestión de 2019 a la fecha se apegó a la Ley de Austeridad, por lo que los altos mandos se bajaron el sueldo, se subastaron 12 carros, se eliminó el chef personal de la presidencia y se enviaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) armas de visitadores que, dijo, venían de la Dirección Federal de Seguridad del salinista Fernando Gutiérrez Barrios.

Con ello, afirmó que han logrado dejar de ser “la CNDH más onerosa”. En 2018, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la CNDH recibió un presupuesto por 2 mil 033 millones de pesos respecto a los 1 mil 722 millones de pesos con los que contó este 2024, como reporta la Secretaría de Hacienda.

Además recordó, como lo hizo desde los primeros meses que asumió el cargo, que el extitular de la CNDH, Luis González Pérez, gozaba de un chef personal con acceso a langostinos, carne y botellas de vino.

“Se tenía destinado gran parte del presupuesto a pagar los salarios, pero de los altos mandos, y el personal de base, el operativo, tenía salarios precarios. Entonces se reduce este salario, empezamos por todos nosotros los altos mandos, y se aumentó el salario a los operativos y a las personas que hacen el trabajo de protección y defensa. Ahí se redireccionó el presupuesto y estamos en eso. Había camionetas blindadas, teléfonos satelitales, se tenía un chef personal para el anterior presidente de la Comisión. A mí se me ha criticado, cosa que es falsa, que en mi cocina había carnes y vinos, eso es lo que había en la cocina del anterior [presidente], langostinos, botellas de vino, de champán y la chef exclusiva para él. Nosotros cuando llegamos, esa cocina se quita y se pasa ese presupuesto que se destinaban nada más para que comiera el presidente y sus allegados, se pudo dar de comer a más de 60 empleados de la CNDH durante un mes. En mi oficina había como 12 carros a mi servicio, yo para qué quiero tanto carro; todos esos carros se subastaron ante el personal”, expuso.

ONGS CUESTIONAN SELECCIÓN DE TERNA PARA CNDH

La Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos del Senado aprobó este miércoles 6 de noviembre la terna de finalistas para que la próxima semana el pleno vote por la próxima presidenta de la CNDH .

Los perfiles mejor evaluados por los senadores entre los 47 aspirantes fueron Nashieli Ramírez; la directora de la Red por los Derechos de las Infancia en México, Tania Ramírez Hernández, y la activista Paulina Hernández Diz. Sin embargo, las tres finalistas avaladas por una mayoría de Morena y aliados fueron la actual presidenta Rosario Piedra Ibarra (el lugar número 15 de la lista de selección); Nashielli Hernández y Paulina Hernández.

Ante la crítica de los senadores de la oposición por esta decisión del oficialismo, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral Jurado, justificó que hicieron un “trabajo político además de técnico” y “tuvieron también que escuchar” a 22 senadores de Morena y aliados, de los 30 integrantes de comisiones, que requirieron eso.

Más tarde, un grupo de organizaciones civiles condenó en conferencia la decisión del Senado y rechazó la posible reelección de Ibarra Piedra.

Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones, criticó que hubo “criterios políticos” en la designación de las finalistas, como lo reconoció el Senador Javier Corral. Y cuestionó que se reelija Ibarra Piedra cuando abiertamente ha rechazado un diálogo con organizaciones civiles y ha mostrado su afinidad con el Gobierno federal.

“Primero externarles nuestro profundo rechazo y cuestionamiento a la forma en que las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia elaboraron la terna, fue una evaluación no transparente. No conocemos los puntajes que tuvo cada una de las 47 personas que se presentaron a las comparecencias públicas”, dijo en la rueda de prensa.

“LA CNDH NO HA ESTADO EN SILENCIO”

Durante su comparecencia al Senado hace unos días, Rosario Piedra Ibarra aclaró que busca reelegirse no por “ambición personal” ni esperando “ventaja alguna”, sino para consolidar un nuevo modelo de defensa de derechos humanos en contraste con el de su fundación en 1990 por Carlos Salinas de Gortari. Esto, dijo, pese a la “campaña sucia” porque “no nos perdonan” que no se emitió acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial o contra el paso de elementos de la Guardia Nacional a la Sedena, con antecedentes de ejecuciones extraoficiales.

Asimismo, mandó un mensaje directo a las organizaciones civiles que han cuestionado su falta de “independencia” al defender más al Gobierno de la 4T que a los derechos humanos: les dijo que “no aspira” a representarlas.

“He estado atenta al ejercicio del parlamento abierto, he tomado nota de las críticas serias, sobre todo, de las fundadas que puedan enriquecer el trabajo de la CNDH. Pero también les digo: he visto entre las organizaciones a las mismas que me combatieron desde que llegué a la presidencia, las que impugnaron mediante amparos que perdieron y muy sinceramente les digo que no aspiro a ser la representante de esas organizaciones”.