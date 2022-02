AMLO defiende propuesta de exgobernadora priista Pavlovich al Consulado de Barcelona

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que no existe una denuncia formal contra Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, exgobernadora priísta de Sonora, quien está acusada por supuesto desvío de dinero y fue propuesta como Cónsul en Barcelona, España.

Durante su cotidiana conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo mencionó que no tiene conocimientos respecto a que la Fiscalía General de Justicia cuente con algún caso en contra de la exgobernadora.

“Son apreciaciones, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora que yo sepa, la Fiscalía no ha turnado ningún caso al poder judicial entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie sólo por denuncias públicas. Ojalá, y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público”, aseguró AMLO en la “mañanera” desde Hermosillo, Sonora.