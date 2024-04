El Presidente invita a la Banda MS a su último Grito de Independencia en el Zócalo

El Presidente detalló que en los festejos por la conmemoración del inicio de la Independencia de México, también habría música de bandas oaxaqueñas y mariachi.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que invitó a la Banda MS, popular agrupación sinaloense, a presentarse en los festejos del próximo 15 de septiembre, en la conmemoración del inicio de la Independencia y lo que sería el último Grito que le tocará al mandatario.

Desde Palacio Nacional, López Obrador adelantó que extendió una invitación a la Banda MS, pero detalló que también habría música de bandas oaxaqueñas, y luego mariachi, antes de la presentación de la banda sinaloense.

“Van a ser bandas de Oaxaca primero, son de lo mejor, mariachi, quiero a una familia que canta bien, y una banda de Sinaloa, la Banda MS, nada más no se vayan a pasar, a querer rayarse, los invitamos porque se han portado muy solidarios, fraternos, va a ser México musical completamente, y van a estar las bandas de música de México”, compartió.

El mandatario, ante la polémica de los hoteleros y la música de banda en Mazatlán, reconoció que las bandas son parte de las tradiciones y costumbres de las y los mexicanos, y que “la música de los pueblos es importantísima”.

“Nosotros estamos muy contentos por todo el apoyo que hemos recibido de la gente de Sinaloa, en especial de Mazatlán y esto de las bandas es una tradición. Si alguien hace una fiesta, cualquier persona, incluso gente de pocos recursos van reuniendo sus fondos, y logra conseguir fondo para que haya una banda, esa es fiesta. Sea un cumpleaños, cualquier festividad. Es como la fiesta de los pueblos, las fiestas en Xochimilco, las fiestas en Tláhuac, las fiestas en Oaxaca”, señaló.

“Y los músicos se buscan así la vida, y es una forma honrada y como dije parte de las tradiciones en algunas partes del país. Muchos músicos se buscan así la vida (con las bandas), y la mayoría de los empresarios de turismo no están inconformes eso, salió de ahí alguien, que pensó, y pues hay que respetarlo, que se tenía que ir por la música más exquisita”, agregó.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS MÚSICOS Y LAS BANDAS EN MAZATLÁN?

No pasó ni una semana desde el intento de un grupo de empresarios, encabezados por Ernesto “Neto” Coppel, de formar una “alianza antirruido” en Mazatlán, para que el magnate diera vuelta atrás con sus pretensiones e incluso publicara un video con un famoso cantante, Eduin Caz –así como la compañía de un aspirante a Diputado local con Morena– para intentar limpiar su imagen, luego de una serie de protestas de músicos y bandas en la ciudad balnearia de Sinaloa, que se rebeló ante los intentos de prohibir esta parte importante de la cultural local en favor de las quejas de ciudadanos y turistas extranjeros, sobre todo.

En otro video, donde ya se puede ver al séquito de Caz y algunos familiares de Coppel, así como al empresario Carlos Escobar, aspirante a una Diputación local con Morena, en un ambiente distendido, Caz le pregunta a Coppel: “¿Puede seguir tocando la banda en Mazatlán, en la plaza?”, y el magnate contesta: “Claro que sí”, mientras ambos se dan la mano y festejan el momento. “Arreglado”, dice Caz, por último.

En un tercer fragmento de video, se puede ver también al cantante de Grupo Firme y a Coppel, con guitarra en mano, entonar un “palomazo” de una popular canción de banda originaria de Mazatlán.

En Mazatlán los empresarios hoteleros y gentrificadores

Pero la publicación, compartida en redes tanto de Coppel, como de Eduin Caz y Escobar, fue criticada por los usuarios en la sección de comentarios, quienes no se creyeron el número. “Después de que nosotros los músicos de Maza se aventaron el tiro y resolvimos, ahora sí diciendo que [ellos] resolvieron NO ME JODAN”, se leía en el comentario con más “Me gusta” en el video original.

Y es que “Neto” Coppel fue el principal blanco de las críticas y de las movilizaciones de los músicos de Mazatlán en los últimos días. Esto ocurrió luego de que el empresario hotelero se quejara de las agrupaciones de banda que amenizan en la playa de este destino turístico y contra las cuales se han quejado turistas extranjeros al grado de que han comenzado a colocarse carteles que prohíben la presencia de los músicos.

“A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen, no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa, cuando todos nos estamos esforzando en invertir miles de millones de dólares al año en Mazatlán”, dijo en un video.

A ojos de los músicos, Coppel fue racista e intolerante, el principal impulsor de esta campaña para sacar a las agrupaciones de música de banda de las playas mazatlecas, quienes han salido a protestar por lo mismo y han sido reprimidas en el acto. Ha sido calificado de servil a sus propios intereses económicos y al turismo extranjero, y contra las familias mexicanas que se dedican a esas labores.

Coppel Kelly es primo del exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, quien lo benefició con contratos durante su gestión, y primo de los dueños de las tiendas Coppel. Neto Coppel, como se hace llamar, es conocido por su participación en el programa Shark Tank y por haber obtenido en 2004, de manos del expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), un reconocimiento por “Empresario del Año”, de hecho Coppel fue asesor turístico del exmandatario panista como presume en su página web.

Todo empezó cuando un grupo de extranjeros se molestó cuando una agrupación de música de banda en la playa se escuchaba mientras ellos oían un concierto de música clásica en un lugar cerrado. A ese episodio se sumaron otros que se difundieron en redes sociales en los que se repetía la misma escena: turistas extranjeros enojados por esta música.

Este intento por sacar a las bandas de la playa generó una movilización sobre la Avenida Rafael Bueln, en donde sonaron los clarinetes, trombones, tubas y la tambora. A la movilización asistieron decenas de músicos que protestaban contra las medidas que buscan silenciar la música de banda en las playas del puerto. En respuesta, policías jalonearon a los músicos quienes se defendieron ante la represión.