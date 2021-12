Zoológico de Phoenix, en EU, aplica vacuna dosis especial anticovid a 75 animales

Estados Unidos, 11 de diciembre (LaOpinión).- El Zoológico de Phoenix en Arizona, en Estados Unidos, está administrando la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a 75 animales para evitar que el virus se propague a los animales desde los humanos.

La vacuna que se administra a los animales es diferente de la que se administra a los humanos, ya que se dirige al antígeno de las proteínas de la espiga.

Los grandes felinos como los tigres de Sumatra, los jaguares y los leones africanos y muchos de los primates del zoológico como los orangutanes de Borneo y los diminutos tamarinos emperador recibieron la inyección.

Los murciélagos frugívoros, los armadillos y los perezosos de dos dedos egipcios se encuentran entre los 75 animales vacunados.

Los veterinarios administraron la primera dosis de la vacuna para evitar que el virus se propague a los animales que entran en contacto cercano con los visitantes.

