VERSUS ¬ La prensa presiona a Claudia (mujer) con que AMLO (hombre) la mangoneará

La derecha, a través de la opinocracia, ha comenzado a esparcir el discurso de que la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo será manipulada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirman, permanecerá en el poder para manejarla desde las sombras a su antojo. ¿Qué periodistas y personajes de los medios de comunicación difunden esta mentira? ¿Cuánta misoginia hay en estos comentarios? Este es el tema de este día en VERSUS.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- Los señalamientos de que Claudia Sheinbaum Pardo no gobernará de manera autónoma y hará todo lo que indique el Presidente Andrés Manuel López Obrador forma parte de un discurso que ha sido utilizado desde hace varios meses por la oposición con el único propósito de demeritar el trabajo que pueda llegar a hacer la virtual Presidenta electa.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez analizaron la campaña que han iniciado algunos periodistas y opinadores de oposición como Denise Dresser, Carlos Alazraki y Ricardo Alemán, por mencionar a algunos, quienes utilizan sus columnas, videos y medios de comunicación para atacar a Sheinbaum y tratar de crear la idea de que sus decisiones dependerán de lo que diga el político tabasqueño.

“Una de las tendencias para hacer contrapeso a una victoria tan contundente como la de Claudia Sheinbaum es esta opinocracia, que también hay que decirlo, está en total decadencia, no logran articular ideas, que sean sensibles a la vivencia de miles de personas que dijeron que siga la Cuarta Transformación”, afirmó Alina Duarte.La periodista señaló que ante la derrota, a este grupo de opinadores no les queda más que anclarse en discursos a la altura de ellos, misóginos y esparcir la idea de que Andrés Manuel López Obrador no se despedirá de la presidencia, que estará detrás de Claudia Sheinbaum.

“La misoginia va a ser solo una de las tantas líneas discursivas que va a tener la derecha para tratar de demeritar lo que tangiblemente la gente está experimentando que es una mejor calidad de vida”.

Alina Duarte indicó que a pesar de que Claudia Sheinbaum ganó con una diferencia abrumadora, la oposición sigue empeñada en no reconocer sus errores y se ha encacillado en buscar pretextos.”La opinocracia no lo entiende, las Denisse Dreaser, los Alazraki, esta gente que está haciendo berrinche, están pataleando, están haciendo pucheros porque no logran entender qué pasó, se convencieron de lo que ellos se inventaron durante todo este último año”.

Por su parte, Adriana Buentello mencionó que dentro del “raciclasismo” que se vive en el país hay muchos intereses, pues personajes que en el pasado sirvieron a los sistemas neoliberales, ahora se han convertido en los principales opositores del Gobierno.

“Hay una élite intelectual de la cual forman parte personajes como Denise Dresser que me parecen personajes que han servido a estos sistemas neoliberales y además autoritarios, pero aparentemente ella tiene la idea de que es una heroína de la democracia y que su trabajo intelectual ha servido para afianzar las democracias, la democracia en nuestro país, sino que además es una turista de guerra, una apologista de la guerra que tiene además estas amistades en el conservadurismo que son las clases que dictan y que han dictado qué es lo que es una democracia”.

Adriana señaló que pareciera como si esta cúpula creyera que la sociedad no tuviera el derecho de saber lo que sucede en el país, y por ende, es la única capaz de opinar y dar su punto de vista.

“Es fascinante cómo con esto se evidencia el reciclaje justamente que han ejercido desde estas cúpulas de poder, desde la comentocracia, es como si no tuviéramos el derecho, como pueblo, como sociedad, a que nos explicaran en los términos más cotidianos de nuestra vida qué es lo que está sucediendo políticamente, solamente en estos términos de los intelectuales, de la teoría política que es este lo correcto para una democracia como México y llega un Presidente como López Obrador a socializar toda esta información, con sus excesos repito, pero que en realidad el contrapeso viene a ser el Presidente con estas conferencias mañaneras”.

Buentello cuestionó que este grupo busque poner sobre la mesa el tema de los contrapesos, cuando ellos realizaron la reformas electorales en el pasado, en específico en los gobiernos del PRI y el PAN. “El tema hasta de los contrapuestos que es importante ver de dónde viene quiénes quieren buscar los contrapesos, pero además ahora con una mayoría abrumadora, pues ahora sí están súper desesperados con el tema de los contrapesos, cuando las reglas del juego de esta democracia mexicana las pusieron ellos, mayormente las reformas electorales fueron aprobadas en sexenios priistas y panistas evidentemente había una oposición de izquierda que estuvo empujando muchos temas”.

Finalmente, indicó que existe una “Alazrakización” del discurso público que provocará que pese a la derrota electoral, este sector de la sociedad no cambie su raciclacismo.

“Esta dinámica no va a bajar y qué es lo que además tienen como mundo, nunca han pisado el metro pero se informan a través de los medios de comunicación, entonces tienen además también esta percepción, por eso también creo que es importante entenderlos, de que hay un peor país, porque ellos están en su casa en Las Lomas, no tienen contacto con otras personas de otras clases pero se informan a través de los medios de comunicación”.

En tanto, Daniela Barragán calificó a estos personajes de la opinocracia como un grupo duro, el grupo de los que nunca se equivoca y nunca tienen errores, un sector que cuando está en el poder son parte de él, pero al haber sido excluidos, son las víctimas. “Están todos desencantados del modelo democrático cuando para ellos democracia sí era que el PRI ganara sexenio tras sexenio, cuando para ellos democracia entraba en la lógica de que el PAN ganara 0.56 por ciento de diferencia, pero si Morena gana por segunda vez con 36 millones de votos ahí sí ya no es democracia”.

Ante esta situación, dijo la oposición se ha concentrado en utilizar todo tipo de ataques, como caricaturas en donde se burla de la Presidenta electa y trata de denigrarla.

“Hay unas imágenes, una serie de caricaturas, unas más obscenas que las otras donde ya ponen por ejemplo a Claudia Sheinbaum, en cuatro pies, de piernas y manos atada, como perro y la está jalando Andrés Manuel amaestrándola, como si Claudia fuera un perro, en otras como si Claudia fuera un títere de mano y en otras donde Claudia es un títere, donde le estás moviendo los hilos, estas imágenes están haciendo muy virales”.

Y agregó: “Hablando de lo que mencionabas de la misoginia, ya estamos también frente a las críticas del físico, que Claudia Sheinbaum que es una mujer de tiene 61 años por tener arrugas ya es horrenda, hay esos tweets, hasta eso hasta ese extremo están llegando de con una desesperación que los deja muy en ridículo.

Si no salen de ahí van a quedar solamente como los bufones, están quedando solamente como los pobres perdedores que sí le creyeron a Massive Caller, ahorita son la diversión de internet”.

Meme Yamel, por su parte, dijo que la oposición no ha logrado entender que existe una clara diferencia entre servir a un proyecto y en tener una plena y profunda convicción de lo que estás haciendo.

“Muchas personas están con esta misma narrativa de que Claudia está sirviendo a su amo y literal, eso es lo que dicen ‘está sirviendo al patrón. ‘Lo importante es no defraudar el patrón. Lo importante es no hacer enojar al patrón’. Bajo esta misma lógica raciclasista. Lo que no han entendido, es que estamos hablando de una mujer que sí tiene convicciones, que sí milita en la causa que ella construyó también parte de esa causa junto con millones de mujeres y hombres que construyeron las luchas de izquierda desde lo que en su momento fue el PRD a lo que hoy es Morena, una mujer que salía y tocaba puertas entregaba el periódico Regeneración, estamos hablando de una persona que sí viene de las bases de Morena, claramente milita en ellas, no es una persona que no solamente milita en estas causas de izquierda, sino que fue una de las luchadoras estudiantiles en su generación”.

La periodista mencionó que Claudia Sheinbaum, a diferencia de Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición que nunca supo a quiénes representaba, es una persona que comparte ideales con el Presidente López Obrador, por ende, buscará continuar con el proyecto de transformación del país.

“Estamos hablando de una persona que por supuesto comparte ideales y creo que es muy importante insistir en esto de comparten ideales, comparte la meta del Presidente López Obrador, por eso es que ella cada que tiene la oportunidad le dice ‘lo he repetido más de una vez y lo seguiré repitiendo es un honor, estar con López Obrador’, o sea, es algo que ella misma ha dicho ¿por qué están esperando que actúe de manera radicalmente distinta? no es Xóchitl Gálvez, no es una candidata que no sabía donde estaba parada, no tenía claro dónde estaba parada. No pueden entenderlo porque no tienen la capacidad para entender que una persona milite por convicción en una causa”.

Finalmente, Meme Yamel indicó que pese a sus errores, este grupo no ha sido capaz de entender cómo es que perdieron la elección, ni tampoco comprendieron porque perdieron la del 2018. “Por eso están dando lástima, también es importante entender cómo es que ellos no van a ver, no van a concebir posible que una mujer tenga una línea en la que coincide profundamente con el objetivo, con la misión, con la visión, con la causa con las luchas del obradorismo”.

