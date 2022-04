¿Tu profesión podrá ser reemplazada por robots en próximos años? Un método lo predice

Ginebra, 14 abr (EFE).- Los físicos son los profesionales que menor riesgo tienen de ser reemplazados en un futuro cercano por máquinas, mientras que los carniceros y empaquetadores de carne enfrentan el riesgo mayor, según señala un método que mide el riesgo de que una profesión sea robotizada.

En un estudio publicado hoy por el equipo, formado por especialistas en robótica de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) y de la Universidad de Lausana, se plantea una nueva manera de ver el impacto de la robotización en el empleo al apartarse de los análisis clásicos, que se concentran en los programas robotizados basados en la inteligencia artificial.

Swiss roboticists and economists from EPFL and University of Lausanne developed a method for estimating the probability of jobs being automated by future intelligent robots and suggesting career transitions with minimal retraining effort. https://t.co/GyUX2IHNSj @SciRobotics

