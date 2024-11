Qué desesperanza, querido lector. El país sigue asolado por la violencia y las matanzas como la de Querétaro acontecida hace unos días. Las guerras de la delincuencia organizada continúan y se extienden por el país. Un presidente municipal decapitado, muertos en un bar, la amenaza de saber que vivimos en un país muy peligroso. A esto, súmele la llegada de Trump y las amenazas que poco a poco irán cobrando cuerpo. Un Donald Trump distinto, que llega muy fortalecido, a diferencia de su presidencia pasada, seguramente será mucho más peligroso.

Pero no solo esto; al mismo tiempo la supremacía de Morena en el legislativo comportándose como solían comportarse los prianistas e imponiendo a Rosario Piedra en la CNDH otro periodo más, siendo la peor calificada de los candidatos y tras un desempeño vergonzoso.

Cada vez es más difícil no darles la razón a los críticos y opositores, de que Morena busca –y lo está logrando, capturar todas las instituciones del Estado de maneras totalmente groseras.

Los comités de evaluación de elección de jueces conformadas mayoritariamente por morenistas aseguran todo menos imparcialidad y pluralidad en los candidatos; las reformas constitucionales que pretenden ampliar la prisión preventiva oficiosa, son un signo verdaderamente ominoso, además de contrarias a los derechos humanos. Ampliar el catálogo a los delitos fiscales es una aberración ¿qué gana el Estado encarcelando personas, sin juicio? Estas reformas también abren la puerta a la persecución judicial de enemigos políticos, es un arma que ningún Estado debiera tener. Si a esto le sumamos un poder judicial desmantelado, la perspectiva es de verdadero horror.

La verdad, querido lector, en efecto, más parece que a Morena le interesa crear un Estado autoritario, que servir al pueblo de México y a la democracia que los llevó al poder.

No veo cómo esto puede significar una transformación: más bien es una traición, la misma que antes otros llevaron a cabo cuando tenían el poder y cooptaban a las instituciones. Es delirante que sigan usando ese argumento para criticar al pasado y que ellos mismos se comporten igual.

La CNDH debería trabajar, de manera autónoma e independiente, por los derechos humanos de los ciudadanos, es su deber. No ser puesta al servicio del gobierno como sucedió en el sexenio pasado ¿por qué la insistencia grosera? Pésimas señales, si uno piensa en que, en efecto, la gente, los ciudadanos, el pueblo, llámele como guste, estará mucho más desprotegida de los abusos justo cuando, además, los militares gozarán de más poder al realizar funciones de seguridad pública.

No, no luce nada bien y da miedo la suma de cosas que están ocurriendo, todo lo contrario a la esperanza que alguna vez despertó López Obrador y su movimiento. La desaparición del INAI es otra de esas funestas propuestas que significan una pérdida, no una ganancia para el país, pero la arrolladora mayoría de Morena en el Congreso no parece estar interesada en escuchar a los críticos ni puntos de vista distintos, sino votar por consigna.

Y no, querido lector, no es que no lo hayamos visto antes o que los otros fueran mejores, es sencillamente la desazón de comprobar que, aunque de distinto signo, la cerrazón y el abuso reina en la política, como antes. Tal vez un poco peor, porque en la actualidad ni siquiera se guardan las mínimas formas para simular que se escuchan a los otros.

Para empeorar las cosas, la oposición solita haciéndose el harakiri, cada vez peor… el PAN escogiendo como presidente a un político señalado de corrupto es sencillamente una barbaridad que probablemente termine por hundir a ese partido, si es que es posible que se hundan más. Del PRI pues ni qué decir, abonándole votos a Morena en el Senado.

Aquellos que creen en un rostro distinto para México y no comulgan con las ideas de Morena hoy están más desamparados que nunca y probablemente lo estén por muchos años más, si es que no surge una oposición creíble que pueda detener las arbitrariedades de los que hoy están en el poder y que han decidido que pueden eliminar de la realidad a una buena parte de los mexicanos.

María Rivera https://www.sinembargo.mx/author/maria-rivera María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.