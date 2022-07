Videocine rescinde su contrato con “Coco” Levy por denuncias de presunto abuso sexual

Después de las acusaciones a “Coco” Levy por supuesto abuso sexual, Videocine compartió un comunciado en el que suspendió de su cargo al productor y anunció que cooperará con la FGJ de la CdMx para la investigación.

Ciudad de México/Sonora, 15 de julio (SinEmbargo/ProyectoPuente).- El talento que colabora con la empresa productora Videocine ha solicitado a la compañía que se pronuncie respecto a las denuncias por abuso sexual que enfrenta el director de producción “Coco” Levy, hijo de la actriz Talina Fernández.

Actrices como la sonorense Fernanda Castillo, Karla Souza, Aislinn Derbez, Regina Blandón y Eréndira Ibarra, entre muchas otras mujeres, compartieron un documento en redes sociales exigiendo a Videocine pronunciarse públicamente respecto al caso.

En el documento figuran más de 500 nombres entre actrices, actores y gente que labora en los diferentes departamentos que implica realizar una película.

“Han pasado 16 días desde que Danna Ponce denunció penalmente al productor de Videocine, Jorge Levy, por abuso sexual y hasta la fecha la empresa filial de Televisa no se ha pronunciado al respecto”, inicia el documento.

“Desde nuestra trinchera, asumimos nuestra responsabilidad, nos comprometemos a no quedarnos calladas”, lee otra parte del documento compartido por actrices, actores y personal de producción que colabora en la empresa.

“Los elencos de Mirreyes vs Godinez 2 y Enfermo Amor han tomado acciones contundentes para solidarizarse con las víctimas y pronunciarse contra este sistema patriarcal, racista y clasista”, afirma el texto haciendo referencia al anuncio del reparto de ambas películas cancelando sus apariciones en las premieres de los largometrajes.

Algunos de los hombres que firmaron el documento son los actores Luis Gerardo Méndez, Mauricio Ochman y Alberto Guerra.

Ante la petición, este viernes Videocine compartió un comunicado en redes sociales en el que mencionó que abrió una investigación por las acusaciones a Levy y suspendió de su cargo al productor.

“Nos hemos consternado con las varias y graves denuncias que se han hecho en contra del Sr. Jorge “N”, quien tenía un cargo directivo en Videocine”, expresó la empresa en el comunicado.

Asimismo, anunció que cooperarán con la Fiscalía General de Justicias de la CdMx para llegar a una conclusión.

“Nos encontramos cooperando plenamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, misma que ya ha realizado varias diligencias en nuestras instalaciones”.

“No hay y nunca habrá pacto alguno con quienes violan las leyes y/o pretendan usar puestos administrativos para abusar”, concluye Videocine su comunicado.

DENUNCIAS CONTRA “COCO” LEVY

El pasado 29 de junio, la actriz Danna Ponce compartió en redes un video en el que platicó toda la experiencia que pasó desde el primer contacto que tuvo con Levy, pues la joven estaba en busca de un proyecto para poder trabajar; asimismo, compartió la foto de la denuncia formal en contra del productor.

Gracias a Ponce, más de diez mujeres alzaron la voz en contra del productor de Videocine en redes sociales, entre ellas las actrices María Bobadillo Olvera, Romina Sacre, Regina Kaller, Patricia Meneses, Liz Cervantes y Luciana González de León.

Mediante un programa en Twitter de nombre Coco Levy: Voces y Testimonios, que tuvo una duración aproximada de hora y media, varias mujeres narraron lo sucedido con el productor para denunciarlo y evidenciarlo.

La actriz Regina Kaller relató que en una ocasión Levy la puso en una esquina, pegada a la pared: “Me da un beso justo aquí [en la comisura de los labios]. Pasa otra vez y ahí me dice: ‘Regina, ¿tú crees que yo me quiero estar acostando contigo? Pues no, y ese es tu error’”.

✍🏼 Coco Levy: Voces y testimonios. Los esperamos hoy a las 9 pm. Acceso: https://t.co/1cD0YwPyAr | #Opinión51 | pic.twitter.com/Cv7bGs5yBi — Opinión 51 (@Opinion_51) July 4, 2022

Asimismo, comentó que ella lo frecuentó durante seis años por lo menos una vez al mes. “Me decía: ‘¿Por qué no bajas de peso?’. A las semanas siguientes iba súper orgullosa a contarle que bajé de peso, después me decía que por qué iba tan tapada, que debía enseñar mi cuerpo, hasta yo decía claro que tengo que agradarle”.

“Lo que hacía ‘Coco’ Levy era alardear sobre su puesto, le mostré mis fotos, me dijo que mis fotos no estaban bien, porque no veía a esa mujer poderosa, con fuerza, que las actrices teníamos una energía sexual que mostrar. Le dije que no tenía sentido lo que decía, pues ningún productor antes me había dicho eso y él enojado respondió que todos trabajan para él, pues es el productor”, mencionó Patricia Meneses.

La escritora Liz Cervantes platicó en el programa que fue acosada por Levy. “Hablábamos de mis guiones. Cada semana me decía que podíamos ir leyendo cada uno de mis guiones, le iba subiendo de nivel a sus insinuaciones. Me decía que debía vestirme más provocadora, que si quería ser actriz eso es lo que hacían las actrices”.

Hasta que me mandó mensajes preguntando si podía hacer excepciones a mi homosexualidad y le dije que no. Pareció haber entendido, según él ya no me iba a molestar con eso y yo le creí; pero la siguiente, y última vez, que fui a su oficina trató de besarme a la fuerza..#cocolevy — Liz Cervantes (@LizCervantes26) July 1, 2022

Luciana González de León, actriz desde hace 15 años, narró en sus redes que cuando conoció al productor, también la citó en su oficina y él mismo le pidió que cerrara la puerta.

“Por suerte a mí nunca me tocó, siempre fue un asunto verbal y miradas lascivas, yo qué sé, eso que tan bien conocemos las mujeres en este país. La tercera vez que fui y se lo conté a mi mamá, ella me apoyó, me aconsejó que no volviera”, narró González de León.

La actriz Perla Villarello dijo que hace ocho años llegó a la Ciudad de México en busca de una oportunidad en el medio del entretenimiento y recordó que asistió a la oficina de Levy con muchas ilusiones pensando que él le daría una respuesta positiva porque acumulaba cierta experiencia.

“Me pidió que pasara sola, cerró la puerta y empezamos a platicar. Al principio me cayó bien, después comenzó a preguntarme que qué iba a hacer yo para ser inolvidable. En Videocine decían que necesitaban actrices arriesgadas y yo qué iba a hacer para ser recordada por él y abrirme las puertas del cine nacional porque él se siente como la autoridad”.