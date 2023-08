Argentina en su laberinto

El pasado domingo se celebraron las primarias en Argentina, que por su carácter abierto y obligatorio son un verdadero termómetro de cómo se encuentra la opinión de los argentinos respecto a la situación política.

Preámbulo de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 22 de octubre, el resultado de las primarias indica la debilidad del neo-peronismo como Gobierno.

La situación socioeconómica en Argentina durante el Gobierno populista de Alberto Fernández es claramente catastrófica. Con cerca del 40 por ciento de los argentinos viviendo en la pobreza, el valor del peso en una caída estrepitosa, una enorme deuda que el gobierno no termina de negociar con sus acreedores, las tasas de interés por los cielos, el actual régimen neo-peronista no tiene nada que mostrar como logros.

Todo indica que los argentinos le cobrarán muy caro al Presidente Fernández y a su grupo la enorme ineficiencia en el manejo de los asuntos públicos. En efecto, el neoperonismo en el poder sólo obtuvo 27 por ciento del total de los votos, en lo que fue uno de sus peores resultados en décadas.

Tampoco fue un muy buen resultado para la coalición opositora de centroderecha, Juntos por el Cambio, cuya candidata Patricia Bullrich, no logró obtener la mayor votación a expensas del grupo en el poder.

Quizás la razón de ello sea que muchos argentinos saben que fundamentalmente fue esta coalición (aunque con un nombre distinto) la que mantuvo en el poder al presidente Mauricio Macri, quien fue notoriamente incapaz de llevar a Argentina a la senda de la prosperidad y cuyo fracaso significó el regreso del neo-peronismo al poder.

El ganador de la elección fue el excéntrico candidato, Javier Milei, que obtuvo más del 30 por ciento de la votación. Presentándose como una opción fuera del sistema, Milei ha congregado alrededor suyo una buena parte de la frustración de los argentinos ante los grupos políticos tradicionales.

Pero al parecer su propuesta entraña oponer un populismo de derecha al populismo de izquierda hoy en el poder. A decir verdad, no se alcanza a percibir un proyecto político sobrio y responsable en sus arengas políticas, que son más reacciones impresionistas que propuestas de política pública.

La cuestión que se abre hacia las elecciones federales de octubre es si una cantidad importante de argentinos, frustrados con el desempeño del actual gobierno, le darán una oportunidad a Bullrich, para evitar que llegue Milei al poder.

Lo cierto es que Argentina otra vez se encuentra en un laberinto de su propia hechura. No parece haber salida fácil y las opciones varían en el grado de inconveniencia de cada una de ellas. Resulta increíble que el neo-peronismo no haya aprendido nada de sus errores pasados y que la alternativa de centroderecha no haya tampoco ofrecido una salida viable a los infortunios del país que nos ha dado al tango y a Borges.

Quedan unos pocos meses para que los argentinos pongan en orden su casa y eviten arrojarse a un despeñadero. Esperemos que reine la sobriedad.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).