AMLO y Claudia condenan violencia contra Trump luego de aparente atentado en Florida

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo lamentaron este domingo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya vivido un nuevo episodio de violencia luego del reciente tiroteo ocurrido en el club de golf, propiedad del republicano, en West Palm Beach, Florida.

Según los informes, los disparos se produjeron cuando Trump estaba saliendo del club y no resultó herido. Una persona detenida en relación con los disparos fue rápidamente identificada y arrestada por las autoridades locales.

Tras el atentado que sufrió el candidato republicano, la futura Presidenta de México también reprobó a través de sus redes sociales los hechos ocurridos esta tarde.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo coincidió con el titular del Ejecutivo al destacar que la paz es la ruta ideal hacia la democracia.

TRUMP ESTÁ A SALVO

Agentes del Servicio Secreto abrieron fuego al ver una persona con un arma de fuego cerca del campo de golf del candidato presidencial republicano Donald Trump en Florida el domingo cuando Trump estaba jugando golf, según dos fuentes policiales. No se reportaron heridas.

La persona huyó en una SUV y fue luego detenida en un condado cercano por la policía local, dijeron las fuentes, que pidieron permanecer anónimas al no estar autorizadas para hablar del tema en público.

Trump está a salvo luego de reportarse los disparos, informaron la campaña de Trump y el Servicio Secreto.

La campaña no dio más detalles. El departamento de policía del condado Martin dijo en un mensaje en Facebook que había detenido un vehículo en la carretera interestatal 95 y que había detenido a un sospechoso que al parecer está vinculado al incidente.

La detención se produjo, agregó la agencia, luego que la policía del vecino condado Palm Beach emitió una alerta. El mensaje en Facebook incluía fotos de una SUV detenida detrás de múltiples vehículos policiales.

El mensaje dice que el individuo fue detenido cerca de Palm City, Florida, a unos 45 minutos en carro al norte del campo de golf de Trump. Los carriles hacia el norte de la carretera han sido cerrados, dijo la policía.

Un arma tipo AK fue recuperada en el lugar, dijeron fuentes policiales.

El campo de golf fue parcialmente cerrado para Trump mientras él jugaba, y los agentes estaban varios hoyos delante de él cuando detectaron a la persona con el arma, dijeron funcionarios. Añadieron que la persona aparentó empujar el cañón del arma por la cerca y fue entonces que los agentes dispararon.

El Servicio Secreto dijo que estaba investigando y que el hecho ocurrió poco antes de las 2 p.m. “El expresidente está bien”, dijo la agencia de protección. El director de comunicaciones de la campaña, Steven Cheung, también dijo que Trump está a salvo.

El hecho ocurre unos dos meses después de que el candidato presidencial republicano fue herido de bala en un intento de asesinato en un evento de campaña en Pensilvania.

Trump había regresado a Florida este fin de semana tras una gira por el oeste de Estados Unidos que incluyó un mitin en Las Vegas y un evento de recaudación de fondos en Utah.

No se reportaron heridas, según un vocero del departamento de policía del condado Palm Beach en Florida.

La Casa Blanca dijo que el Presidente Joe Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris han sido informados de lo sucedido y que están “aliviados” de que Trump está bien.

Una fuente policial dijo que las autoridades tratan de determinar si los disparos se hicieron cerca del campo de golf que tiene Trump en West Palm Beach, en los predios. La fuente pidió permanecer anónima al no estar autorizada para hablar de ese tema en público.

En un mensaje en X, el Senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados de Trump en el Congreso, dijo que habló con Trump tras el incidente y que Trump está “de buen ánimo” y es “una de las personas más fuertes que he conocido”.

