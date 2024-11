El cómico Conan O’Brien será el presentador de los Premios Óscar del próximo año

El comediante ha participado como maestro de ceremonias en otros eventos, pero esta será la primera vez que uno de los escritores de “Los Simpson” será presentador en el máximo galardón del cine.

Por Mark Kennedy

NUEVA YORK (AP) — Un año después de elegir al comediante Jimmy Kimmel para presentar su gran espectáculo, los Premios de la Academia pasarán a manos de otro comediante conocido de la televisión: Conan O’Brien.

“Estados Unidos lo exigió y ahora está sucediendo: la nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. En otras noticias, voy a presentar los Oscar”, dijo O’Brien en un comunicado el viernes.

Será su primera vez como presentador de los Oscar, pero ya ha sido maestro de ceremonias en otras entregas de premios de alto perfil, como los Premios Emmy en 2002 y 2006 y la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en 1995 y 2013.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1857416541056225636

Los Oscar se transmitirán en vivo por ABC el 2 de marzo.

O’Brien es más conocido por presentar los programas de entrevistas nocturnos Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan. Antes de su carrera como presentador de televisión, O’Brien fue guionista de Saturday Night Live y Los Simpson.

O’Brien se une a la lista de anfitriones de los Oscar que incluye a Johnny Carson, Billy Crystal, David Letterman, Whoopi Goldberg, Chris Rock, Jon Stewart, Hugh Jackman y Neil Patrick Harris.

“Se suma a una lista icónica de grandes comediantes que han desempeñado este papel, y tenemos mucha suerte de tenerlo en el centro del escenario durante los Oscar”, dijo Craig Erwich, presidente de Disney Television Group.