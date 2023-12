FOTOS: Así se veía el Tren Maya esta mañana, antes de que el Presidente lo inaugurara

Además del turismo, el Gobierno federal aseguró que el megaproyecto ha traído, y traerá en cuanto esté en completa operación, crecimiento económico y empleos a la región; hoy arranca el tramo que va de Campeche a Cancún.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– Unas horas y minutos antes de su inauguración, en la que es considerada la obra más importante de infraestructura del sexenio, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró las primeras imágenes de los convoyes, que hoy viajarán en el tramo que va de Campeche a Cancún, en la primera fase de su función.

” Estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún, es una obra magna, de mil 554 kilómetros. No exageramos si decimos que no hay una obra asi en la actualidad en el mundo y se logró también en tiempo récord”, presumió el Presidente durante su conferencia de prensa esta mañana, desde la estación donde inaugura este viernes el primer tramo.

“Estas obras por lo general trascienden proyectos, son de mas de una década, y en 5 años en general –y menos si tomamos en cuenta cuándo realmente se inició con la construcción– se ha terminado esta gran obra, que es una realidad por la ingeniería civil, por la ingeniería ferroviaria, por –desde luego y sobre todo– por los trabajadores de la construcción”, indicó López Obrador.

El mandatario llegaron a contratarse cerca de 100 mil trabajadores de la construcción de todo el país, especializados, de los mejores del mundo… “También ha sido posible terminar esta obra por la responsabilidad de las empresas de la construcción”, dijo, incluidas Grupo Carso, Mota-Engil, mexicana y al mismo tiempo asociados con inversionistas de Europa; Indi, mexicana asociada con una española; y la empresa ICA, que tiene también tiene dos importantes tramos.

Hoy desde esta estación de S.F. Campeche parte en su viaje inaugural el Tren Maya… pic.twitter.com/VRAaCUMY0l — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) December 15, 2023

Primeras imágenes de las mujeres tripulantes del @TrenMayaMX 🙋🏽‍♀️, en la estación San Francisco, #Campeche. ¡Todo listo para salir a la estación del tren de la justicia social en #Cancún! 🚉🏝️ pic.twitter.com/2CkY8YjAsT — Mara Lezama (@MaraLezama) December 15, 2023

El representante de Mota-Engil presumió por su parte que en su tramo no hubo accidentes. “Es un hecho histórico, no puedo terminar diciendo, bienvenidos, y gracias”. AMLO, por su parte, indicó: “Todas las empresas cumplieron hicieron un buen trabajo en tiempo acorde con la calidad que requiere esta obra y en el marco del presupuesto estimado

También el Presidente destacó que “es muy importante el que los trenes se estén fabricando en México”. ·Es una empresa francesa, Alstrom, que tiene su planta en Ciudad Sahagún, Hidalgo. No hubiésemos podido concluir esta obra sin el apoyo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa, han sido fundamentales porque todo e cuerpo ademas de su profesionalismo son gente responsable, honesta y de trabajo, no hay excusas, no hay pretextos, y cumplen con sus tareas”, indicó.

#ConferenciaPresidente. Estas son las 14 estaciones del primer tramo del #TrenMaya de Campeche a Cancún. En este tramo hay 3 áreas naturales protegidas pic.twitter.com/9nLECaJjsc — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 15, 2023

El Tren es como ir de Campeche a Mazatlán, dijo López Obrador. Mota-Engil elevó la apuesta: dijo que era como construir un tren desde Lisboa a París. “Se logró por el apoyo de la gente, no hubo problemas en la construcción, fueron problemas menores básicamente, por la politiquería pero no por la gente; abogados, pseudo defensores del medio ambiente, querían pararnos”, recordó el mandatario.

Por último, el Presidente resaltó que se trata de un impulso económico inédito para el sur y sureste del país. “Ahora es distinto, durante 36 años no hubo crecimiento, pero ahora por primera vez en 100 años, o a lo mejor nunca, el sur creció al doble que el norte del país”, concluyó.