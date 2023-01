VIDEO FUERTE: Pasajero transmite en vivo momento exacto del accidente aéreo en Nepal

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo/AP).- El momento exacto en el que el avión de la empresa Yeti Airlines se estrelló el domingo pasado en Nepal fue captado por uno de los pasajeros que transmitía en vivo desde el interior de la aeronave.

Sonu Jaiswal, de 35 años de edad, se encontraba a bordo del avión cuando éste se estrelló en un barranco mientras intentaba aterrizar en un aeropuerto inaugurado recientemente, lo que dejó al menos 68 muertos de un total de 72 personas a bordo.

De acuerdo con la información recabada, el hombre realizó una transmisión en vivo, misma que fue compartida en Facebook y que ahora circula por diferentes plataformas de redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo Sonu Jaiswal graba la ventanilla del avión, después enfoca la cámara hacia su rostro para posteriormente videograbar a la tripulación que se encontraba en calma e incluso feliz mientras permanecía en sus asientos.

No obstante, segundos después, el video muestra una sacudida violenta y una serie de imágenes espasmódicas acompañadas de gritos antes de que las llamas llenen la pantalla.

Otras de las imágenes del accidente fueron captadas por un testigo identificado como Gaurav Gurung, quien dijo que desde la terraza de su casa vio a la aeronave girando violentamente en el aire después de iniciar su descenso. Finalmente el avión cayó en picada y se estrelló en el desfiladero, agregó.

La autoridad de aviación indicó que el último contacto de la aeronave con el aeropuerto antes de estrellarse fue a las 10:50 horas de la mañana en las inmediaciones del Barranco Seti.

El bimotor ATR 72, operado por Yeti Airlines de Nepal, volaba desde la capital Katmandú hacia Pokhara, ubicada 200 kilómetros (125 millas) al oeste. La aeronave llevaba a 68 pasajeros, incluidos 15 extranjeros, y cuatro tripulantes, anunció la Autoridad de Aviación Civil de Nepal en un comunicado. Entre los extranjeros había cinco indios, cuatro rusos y dos surcoreanos, así como un irlandés, un australiano, una argentina y un francés.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023