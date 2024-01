ENTREVISTA ¬ Máynez tiene negro historial, es el mandadero de Samuel: Indira Kempis

La Senadora Kempis señaló en entrevista con “Los Periodistas” que Jorge Álvarez Máynez, el aspirante presidencial de MC, quien en sus inicios fue regidor perredista y Diputado priista, es un político “que va por los mandados, un mandadero ahora de Samuel García”.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– La Senadora Indira Kempis, quien fue excluida por Movimiento Ciudadano del proceso interno para la candidatura presidencial, consideró que el actual abanderado naranja, Jorge Álvarez Máynez, es una apuesta del partido para “el voto macho” al tiempo que lamentó que esta fuerza política apueste por un “mandadero” del Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien fue bajado por el PRIAN de la contienda.

“Es una persona que está siendo usada para convocar al voto, no de los hombres, de los machos, porque Movimiento Ciudadano no quería una mujer”, declaró Kempis a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El pasado 18 de noviembre, Indira Kempis denunció que MC le negó el registro de la precandidatura y acusó un acto de “parcialidad” en favor de Samuel García Sepúlveda, quien quedó oficialmente como el único precandidato a la Presidencia por ese partido rumbo a 2024, aunque posteriormente se bajaría de la contienda por la crisis política que desató en Nuevo León para ser sustituido por Álvarez Máynez.

La Senadora Kempis señaló que Jorge Álvarez Maynez, quien en sus inicios fue regidor perredista y Diputado priista, es un político “que va por los mandados, un mandadero ahora de Samuel García”.

“Yo no puedo tener comentarios positivos de alguien que además también tiene acusaciones al interior […] hace política a la usanza tradicional de amigos y compadres cercanos, de tener favoritos, de ir incorporando sólo a los que le caen bien y no al resto de la gente. Entonces, tiene un historial que la militancia lo hace rechazarlo y yo pienso que esta candidatura es una candidatura fallida”, acusó.

Indira Kempis lamentó que Movimiento Ciudadano quisiera “poner un falo en medio de dos mujeres”, las aspirantes del oficialismo Claudia Sheinbaum y de la oposición Xóchitl Gálvez. “En realidad, una persona así estorba en una elección”.

“No es un hombre que esté a la altura que está viviendo el país, que esté a la altura de la gente y que esté a la altura de un movimiento político, que no ha respetado sus propias bases”, sostuvo.

La Senadora apuntó además que el proyecto político de Movimiento Ciudadano está secuestrado “por dos o tres personas y con la complicidad de Dante Delgado, es el propio cómplice de su secuestro y no les permiten avanzar, no les permiten poder ocupar espacios o competir” a los demás cuadros.

—¿Se brincaron a Dante Delgado? —se le preguntó.

—Se lo madrugaron, mira lo que hace el dinero. Eso también es algo que estamos viviendo, gente que está en la política nomás por la lana, no por que le interese el poder. Antes uno decía la gente está ahí porque le interesa ejercer el poder, pero tal parece que hoy tenemos políticos que lo único que les interesa es el dinero, el dinero es lo que los mueve.

Cuestionada sobre, quienes ”tienen secuestrado a Movimiento Ciudadano”, la Senadora Kempis dijo que se trata del propio Máynez, del Gobernador Samuel García así como del Rafael Valenzuela, de la consultora Eu Zen.

SinEmbargo reveló el pasado 11 de enero que el partido de Dante Delgado, y sus bastiones locales en Jalisco y Nuevo León, han gastado al menos 142 millones 475 mil pesos del erario en la consultora Eu Zen, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La compañía con sedes en Guadalajara, Monterrey y CDMX tiene como coordinador general a Rafael Valenzuela, la mente detrás de la marca MC. Él y su equipo creativo –en alianza con Indat y La Covacha– realizan asesoría de imagen, identidad gráfica, concepto de gobierno, spots y jingles como el pegajoso “Nananana” del niño Yuawi, el “Arráncate, compadre” o la campaña sobre “Cuida el agua” en plena crisis hídrica de Monterrey en 2022.

“Es un trío que ha mostrado su ambición por quedarse con Movimiento Ciudadano. Si alguien quisiera dirigir el país, si uno está en un proyecto político para ganar, para apostar no se hubieran cometido tantos errores, yo ahora pienso que no les interesa dirigir el país. No les interesa, se nota por los errores, se nota por cómo están gobernando Nuevo León, crisis ambiental, crisis de seguridad, crisis de transporte”, acusó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado