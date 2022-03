Gertz Manero se reunirá con la Jucopo en el Senado para hablar de audios filtrados

El Fiscal se reunirá únicamente con los integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Senado, momento en el cual hablará sobre los audios que fueron filtrados donde él supuestamente ejerció presión en la Suprema Corte.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– El Fiscal Alejandro Gertz Manero acudirá este jueves al Senado de la República para platicar con legisladores acerca de la filtración de una conversación donde se le escucha criticar un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán, su excuñada.

La Senadora panista Lilly Téllez informó que el Fiscal general de la República se presentará en el edificio sobre Avenida Reforma a las 17:00 horas para explicar los audios filtrados que presuntamente mostrarían presiones al Poder Judicial, pero hizo un llamado a que esta explicación la dé ante el pleno del Senado.

🚨 Ante el Pleno fue ratificado y ante el Pleno debe rendir cuentas.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz, debe comparecer ante todos los senadores 👇🏻 pic.twitter.com/oSmL4uvi9K — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 17, 2022

“En su calidad de Presidenta [de la Mesa Directiva] quiero solicitarle que ejerza su facultad de traer al Fiscal general de la República al pleno, porque todos los senadores tenemos el interés en hacerle algunos cuestionamientos que competen a todos los estados de la República”, solicitó la panista a Olga Sánchez Cordero.

El Fiscal dialogará con miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) este 17 de marzo, a lo cual Téllez remarcó que ya que el pleno fue quien ratificó a Gertz Manero en su posición, debería de presentarse frente a todos y todas las legisladoras. “Él debe de venir a comparecer ante el pleno, más aún cuando de lo que estamos hablando es sumamente grave para el Estado de Derecho”, apuntó.

La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) expresó que Gertz Manero no debería de reunirse únicamente con “un pequeño grupito de senadores. No nada más a ellos le corresponde. Hay que recordar que Morena es un cero a la izquierda; Morena no lo van a cuestionar”.

El pasado 5 de marzo, se filtraron al menos cinco grabaciones de conversaciones telefónicas entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, en las cuales se abordó planear una estrategia contra un proyecto de sentencia de la Suprema Corte con respecto a Alejandra Cuevas Morán, encarcelada bajo la acusación de haber participado en el homicidio de Federico Gertz, hermano del Fiscal.

“Le está poniendo al Magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte, no le puso ningún tipo de protección a la víctima”, se queja el fiscal en el audio difundido a través del canal de YouTube “Psicoanálisis”.