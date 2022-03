SCJN, Gertz, AMLO: Estado fallido

+ Orfandad de justicia

+ Las complicidades

Lo ocurrido el lunes pasado representa un día negro para México en cuanto a impartición de justicia y libertades democráticas: fue el día que, en unas cuantas horas, los poderes judicial (SCJN) y Ejecutivo (López Obrador) claudicaron en sus obligaciones constitucionales junto con el órgano impartidor y garante de la justicia (FGR), erigiéndose en los emblemas del Estado fallido que hoy es México. Ni más ni menos.

Porque en realidad, a estas alturas, ya importa muy poco que hoy, mañana o en pocas semanas y a través de la SCJN se emita el amparo liso y llano que dejaría en libertad -como seguramente ocurrirá- a Alejandra Cuevas, y exculpe de paso a su madre, Laura Morán, perseguidas por venganza personal del Fiscal Alejandro Gertz Manero. Poco importará que seis ministros pudieran remediar esta injusticia contra dos mujeres que alcanza dimensiones y condenas internacionales. Importará muy poco debido a que tanto la Corte como Gertz y el Presidente de la República hicieron añicos la justicia, se volvieron cómplices vulgares de una canallada contra dos inocentes y demostraron lo que, hoy por hoy, ya no se puede ocultar ante el mundo: México es un Estado fallido en impartición de justicia.

Sí: la SCJN, a pesar del voto por el amparo liso y llano de cinco ministros, avala que dos inocentes de la tercera edad continúen enjuiciadas. Ese es el dato duro. El hecho irrefutable.

Sí: Gertz Manero alcanzó, de momento y aun golpeado y desprestigiado, su objetivo mayor: que Alejandra permanezca en prisión y Laura enjuiciada en su domicilio.

Sí: AMLO extendió el manto protector a su Fiscal y, con ello, solapó la canallada contra las dos mujeres.

Un día negro el lunes 14 de marzo de 2022 para la impartición de justicia en México. Para la democracia, porque desde los tres poderes mencionados se permite, se avala y se consiente vulnerar los derechos humanos y la presunción de inocencia. Para los ciudadanos, que están a merced de las venganzas personales no sólo de Gertz Manero, sino también de López Obrador -que no son pocas: Anaya, Loret, etc.-, y de una Suprema Corte de Justicia al servicio de Palacio Nacional y de la FGR. Vaya tragedia la que enfrentamos todos.

¿Cómo diseccionar la actuación de la Corte, del Fiscal y del Presidente?

Bajo la lupa de la realidad. De los hechos consumados:

SCJN. De facto, desapareció el lunes pasado en su tarea constitucional y primordial de garantizar los derechos ciudadanos, permitiendo que dos ciudadanas inocentes sean enjuiciadas por represalia personal del Fiscal Gertz. ¿Que se podría alcanzar el voto que falta para otorgarles el amparo liso y llano? Cierto. ¿Qué podrían salir de prisión en próximos días? Cierto. Pero también cierto e innegable es que el lunes pasado, sobre la mesa de la Corte estaba la gran posibilidad de remediar una injusticia y, por lo que sea, no se hizo justicia. Como la pinten, pero Alejandra sigue encarcelada y Laura enjuiciada. “Tengo la certeza de que los ministros no van a aceptar eso (el proyecto de Pérez Dayán). Tenemos tres o cuatro ministros que nomás no se lo van a dejar pasar”, dijo Gertz en la grabación con el Fiscal Juan Ramos. ¿Qué ocurrió? Pues el proyecto fue rechazado. Se cumplió su predicción. “Si yo le mando esto (el proyecto) al presidente de la Corte (Arturo Zaldívar), y me dijo que si hay un solo Ministro que diga que no y que necesita tiempo para estudiarlo”, predijo Gertz. ¿Qué ocurrió? Zaldívar propuso un nuevo proyecto de sentencia y no se pronunció por la libertad inmediata de Alejandra Cuevas. Obedeció, de hecho, a Gertz Manero.

GERTZ. Es el rostro del abuso del poder en su máxima expresión: utilizar el cargo de Fiscal General de la República para saciar sus venganzas personales. Hoy, pocos dudan de su influencia con algunos ministros de la Corte a quienes presume, en grabaciones, que controla y ordena. El lunes, esa sumisión quedó plenamente comprobada. El tráfico de influencias es un triángulo FGR-SCJN-Palacio Nacional. ¿Fue evidenciado Gertz Manero por algunos ministros de la Corte? Sí, pero también fue protegido por Zaldívar, y lo más grave: continúa bajo la protección directa de Palacio Nacional.

AMLO. “Se entiende la situación personal, moral, humana del Fiscal… Mantengo la confianza en el Fiscal, lo demás es apostar a tumbarlo…”, sentenció López Obrador tras revelarse la grabaciones Gertz-Ramos. Con sus palabras, el Presidente protege y solapa los abusos de poder del titular de la FGR y dicta línea desde Palacio Nacional a la Corte. En su entender primitivo, AMLO avala que por “situación personal” (¿?), Gertz Manero violente la ley y haga lo que quiera con su familia política. Confundido y errado el concepto de la ley que tiene el Presidente de México. Su lealtad hacia Gertz es ciega, aun cuando violente la ley y abuse de su poder. ¿Por qué es tan leal AMLO con Gertz? Porque cuando Gertz Manero era Rector de la UDLA, becó al hijo de AMLO y ese favor no lo olvida López Obrador. Es pago de favores. (A mayor detalle, ver columna “Gertz: favores a AMLO”. Martín Moreno-Durán. SinEmbargoMX. 8/Septiembre/2021).

*****

Poderes sometidos a intereses y favores personales. Venganzas contra ciudadanos. Abuso del poder público.

SCJN, sometida.

Gertz, abusivo.

AMLO, cómplice.

Estado fallido.

TW @_martinmoreno

FB / Martin Moreno

[email protected]

Martín Moreno-Durán https://www.sinembargo.mx/author/moreno Periodista. Escritor. Conductor radiofónico. Autor de los libros: Por la mano del padre. Paulette, lo que no se dijo. Abuso del poder en México. Los demonios del sindicalismo mexicano. El Derrumbe Retrato de un México fallido. El Caso Wallace. 1/Julio/2018: Cambio Radical o Dictadura Perfecta, y de la novela Días de ira.