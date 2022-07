VIDEO: “Coco” Levy se disculpa tras ser despedido de Videocine; actrices le responden

El productor dijo que sólo intentó dar consejos a las jóvenes para que pudieran avanzar en su carrera artística.

Saltillo, 16 de julio (Vanguardia).- Videocine anunció que terminó su relación laboral con Jorge “Coco” Levy, después de que semanas atrás fuera denunciado por acosar, violentar y abusar sexualmente de jóvenes actrices. A esto se sumó una carta firmada por más de 500 personalidades del cine, que exigían al brazo fílmico de Televisa tomar acciones por las denuncias hacia el productor.

Después de que Videocine publicó el miércoles el comunicado sobre el cese de Levy, el hijo de Talina Fernández subió un video a su cuenta de Instagram para justificar sus acciones, señalando que sólo buscaba dar consejos a las jóvenes aspirantes porque “la competencia es feroz”.

“Nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar (…) quiero entender, sinceramente, qué hice mal y cómo”, expresó el exdirectivo.

Además, cuestionó el testimonio de Romina Sacre, quien contó en Twitter que fue invitada a una fiesta junto a otras actrices jóvenes, en la que directivos realizaron comentarios lascivos y ofensivos sobre ellas.

“Escuché, por ejemplo, cómo una persona se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda. Una más me ha visitado de manera regular por casi seis años y, con quien tampoco he tenido ningún contacto físico, dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada, a ellas y a muchas otras, les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz”, comentó.

Levy pidió disculpas a todas las mujeres a las que incomodó con sus palabras. “No quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas, mi intención era apoyarlas”, explicó. Sin embargo, también justificó sus acciones.

“Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta sin ser ofensivo”, argumentó.

DENUNCIANTES LE RESPONDEN

Danna Ponce y María Bobadilla, las dos actrices que denunciaron ante las autoridades por abuso y acoso a “Coco” Levy, comentaron el video que subió el productor tras su despido de Videocine.

“Ja, ja, ja”, escribió Ponce en el video, subido en la cuenta oficial de Instagram de Levy. “Quiero obtener fama a través de la calumnia (es sarcasmos, pal que quiera empezar a atacar)”, añadió.

Por su parte, Bobadilla redactó un mensaje sobre lo que ha sucedido: “Justamente decirnos que exploráramos nuestra sexualidad no se lo dirían a cualquier otra niña en otra profesión ¿verdad? Pues justo es lo que no te queda claro ni a ti ni a todos por los que vamos, porque ser actriz no es sinónimo de estas cochinadas y porquerías”,

Ponce, la primera en denunciar, afirmó entre otras cosas, que Levy le llegó a dar besos cerca de los labios sin consentimiento y Bobadilla aseguró le pidió fotos en las que apareciera desnuda. En los siguientes días se fueron conociendo otros testimonios en Twitter y en sitios de internet.

