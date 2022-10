Madre de Guillermo del Toro muere antes de premier de Pinocho; él se la dedica

Luego de darse a conocer la noticia de la muerte de la madre de Del Toro, organizaciones del cine lamentaron el fallecimiento de la también actriz, y enviaron sus condolencias a familiares y amigos.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Doña Guadalupe Gómez, madre de Guillermo del Toro, falleció un día antes del estreno, en el Festival de Cine de Londres, de la nueva película del director mexicano sobre una adaptación de la clásica historia de Pinocho.

La noticia fue confirmada por el cineasta durante la premier del stop motion del famoso cuento infantil: “Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es sólo la primera vez que ustedes verán la película; es la primera vez que ella la verá con nosotros”.

Guadalupe Gómez era una actriz reconocida por su participación en la película Doña Herlinda y su hijo (1985), la cual fue dirigida por el guionista y cineasta Jaime Humberto Hermosillo.

Después, en 1987, Guadalupe Gómez participó en Geometría, un cortometraje de su hijo y el segundo título en su filmografía. Asimismo, participó en otros cortos como La felicidad de la señora Consuelo y El día que mi mamá salió de compras, de Arturo Villaseñor.

Después de darse a conocer la noticia de su muerte, el Festival Internacional de Cine de Morelia lamentó a través de sus redes sociales el fallecimiento de la madre de Del Toro:

“El FICM lamenta el sensible fallecimiento de Doña Guadalupe Gómez, madre de nuestro querido y admirado amigo Guillermo del Toro. Nos unimos a la pena que le embarga y deseamos pronta resignación para sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

El FICM lamenta el sensible fallecimiento de Doña Guadalupe Gómez, madre de nuestro querido y admirado amigo Guillermo del Toro (@RealGDT). Nos unimos a la pena que le embarga y deseamos pronta resignación para sus familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/l2rjFSThgR — Morelia Film Fest (@FICM) October 16, 2022

Asimismo, la Universidad de Guadalajara lamentó la muerte de la señora Guadalupe Gómez y envió sus “más sinceras condolencias a su familia y amigos”.

“La comunidad de la Universidad de Guadalajara se une a la pena que embarga al gran cineasta impulso de los estudios cinematográficos en esta casa de estudio, Guillermo del Toro, por el sensible fallecimiento de su madre Doña Guadalupe Gómez”, compartió en un comunicado.

Del Toro, el director de La forma del agua y El laberinto del fauno, estrenó su película Pinocho en el Festival de Cine de Londres el pasado 15 de octubre. El 9 de diciembre, la cinta finalmente aterrizará en Netflix.

En la #ComunidadUdeG lamentamos la muerte de Doña Guadalupe Gómez, madre de @RealGDT y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz. 🕊 pic.twitter.com/McmGPlNKdk — Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) October 16, 2022

“El cineasta ganador del Premio de la Academia, Guillermo del Toro, reinventa el cuento clásico de Carlo Collodi acerca de la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un tallador de madera afligido llamado Geppetto. Esta fantástica película en stop motion dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson sigue las aventuras y travesuras de Pinocho en su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo”, reza la sinópsis compartida por la plataforma de streaming.

Anteriormente, el famoso cineasta mexicano dijo ser fan de las producciones y cuentos de Disney, aspecto que lo hizo anhelar trabajar en esta nueva entrega que tendrá el objetivo principal de encontrarse con uno mismo, no sólo obedecer a las demás personas, sino realmente identificar cada quien qué es lo bueno, lo malo y lo que funciona el mundo que te rodea.

“La obediencia ciega no es una virtud. La virtud que tiene Pinocho es la de desobedecer. En un momento en que todos los demás se comportan como marionetas, él no lo hace. Esas son las cosas interesantes, para mí. No quiero volver a contar la misma historia. Quiero contarlo a mi manera y en la forma en que entiendo el mundo”, dijo Guillermo del Toro en una entrevista con la revista Vanity Fair.