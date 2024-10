VIDEO ¬ Chilangos llevan peticiones de agua, empleo, vivienda a la Jefa de Gobierno

Ciudad de México, 16 octubre (SinEmbargo).– La atención ciudadana por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inicia los martes a las 10 de la mañana en una carpa en el Zócalo. Sin embargo, algunos capitalinos arribaron este día para hacer fila desde las tres o cuatro de la mañana y esperaron su turno parados, con paraguas, en silla de ruedas, carreolas o con asientos plegables. Una mujer incluso mostraba una carpa con el rostro de Brugada cuando estaba en campaña.

A diferencia del martes pasado en que arrancó este programa, la fila de este mediodía era tan larga que hacía contra esquina entre la calle 5 de febrero y Vicente Guerrero.

De cada una de las 16 alcaldías, acudieron por diversas peticiones relacionadas, por ejemplo, con vivienda, agua, despidos, violencia de género, aunque también para presentar proyectos ambientales o de inclusión a personas con discapacidad para consultorios dentales.

En algunos casos hubo asistentes llorando, como una mujer que acudió al módulo de la Secretaría de Mujeres u otro hombre atendido directamente por el Secretario de Ordenamiento Territorial, Alejandro Encinas.

El primer paso después de formarse es acudir a la mesa de atención, donde servidores públicos escuchan cada caso y lo canalizan a la secretaría correspondiente o directamente con la Jefa de Gobierno Clara Brugada, quien arribó después de una cumbre hasta las 10:47 de la mañana entre gritos de “Clara, cumple” y “Clara, atiende”. Apoyada en un bastón y sonriendo, pidió esperar su turno. Ya desde el templete de la carpa afirmó:

“Hoy tenemos a mucha población que quiere entrevistarse, entonces vamos a modificar la manera de atención, porque si lo hacemos como la vez pasada, tuve yo una reunión con cada uno de unos 10 minutos no nos va a dar la vida. Entonces vamos a pedirles a los compañeros que están organizando que tengamos a la población, que seamos todos muy breves, pero muy breves porque si no, no nos va a dar tiempo y vamos rápidamente canalizando a todas y todos”.