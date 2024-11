Yuriko, la princesa más longeva de la familia imperial japonesa, muere a los 101 años

Por Mari Yamaguchi

TOKIO (AP) — La princesa japonesa Yuriko, esposa del hermano del emperador Hirohito durante la guerra y el miembro más anciano de la familia imperial, ha fallecido después de que su salud se deteriorara recientemente, informaron funcionarios del palacio. Tenía 101 años.

Yuriko murió el viernes en un hospital de Tokio, dijo la Agencia de la Casa Imperial. No se anunció la causa de la muerte.

Nacida en 1923 como aristócrata, Yuriko se casó a los 18 años con el príncipe Mikasa, el hermano menor de Hirohito y tío abuelo del actual emperador Naruhito, meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

