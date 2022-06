“Me despidieron cuando denuncié”: Multinacional en México violó derechos de Adriana

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Tener más nivel de estudios y estar en un puesto superior no fue suficiente para que Adriana, quien laboraba para una empresa multinacional estadounidense asentada en México, ganara lo mismo que sus compañeros hombres, quienes recibían casi el doble de salario que ella por hacer menos trabajo.

Esta discriminación laboral por género fue cometida por Cardinal Health, una empresa multinacional estadounidense de servicios de atención médica y la decimocuarta firma generadora de ingresos en los Estados Unidos, así lo denunció Adriana cuando fue despedida en diciembre de 2021 luego de denunciar a sus superiores la desigualdad laboral de la que era víctima y que se había normalizado en México para sus compañeras mujeres, una práctica que en otros países no se permite dentro de la empresa.

De acuerdo con la denuncia de Adriana, esta discriminación de género se hizo más evidente cuando se enteró de los que ganaban otros directivos en puestos inferiores a ella.

El resultado de esa revisión de estudios de mercado fue claro: un director general gana más que un directivo de suministro o puestos inferiores. No obstante, cuando Adriana presentó estos estudios a su jefe, quien radica en Estados Unidos, no le dio la importancia debida al tema y la situación continuó igual.

Al ver que no recibía una respuesta a su reclamo, Adriana se acercó a la encargada del departamento de Recursos Humanos, que brindan apoyo a Cardinal Health desde Puerto Rico.

Si bien Cardinal Health presume en su página oficial de tener valores de equidad salarial dentro de la empresa y garantizar que las mujeres y el talento diverso tengan el mismo acceso a los puestos de liderazgo, en la práctica no es así, al menos en su planta ubicada en México, pues meses después de presentar esta queja interna fue despedida sin justificación alguna.

“Esto se lo mandé a Recursos Humanos y poco después, el 10 de diciembre de 2021, me pidieron mi renuncia”, mencionó Adriana. “Me pidieron ir a la oficina a recoger mis cosas, pero nunca me dieron una causa del despido, me queda claro que fue una represalia por haber tocado un tema que no solo era en mi caso, había otras mujeres dentro de la empresa que ganaban mucho menos que los hombres con puestos similares. Para ellos fue más fácil prescindir de mis servicios que abrir la caja de pandora”, mencionó Adriana.