VIDEOS ¬ Una multitud recibe en su tierra natal a la boxeadora argelina Imane Khelif

Tiraret, Argelia, 17 de agosto (AP).- Frente a una multitud de seguidores que le dio la bienvenida el viernes al regresar a su país, la flamante campeona olímpica de boxeo Imane Khelif ensalzó a Argelia por apoyar a sus deportistas, y confió en enorgullecer de nuevo a sus compatriotas en el futuro.

El país del norte de África, obsesionado por el fútbol, ha dado a Khelif un trato normalmente reservado para las celebridades desde comienzos de esta semana, cuando regresó a la nación. Las muestras de admiración han sido particularmente notables en Taret, la región mayoritariamente rural en el centro de Argelia, donde Khelif creció y aprendió a boxear.

🇩🇿🥇 Olympic gold medalist Imane Khelif returned to her home town of Tiaret and received an incredible champions reception from the locals pic.twitter.com/Ya3ElH7dLd

La peleadora y el astro nacional del atletismo Djamel Sedjati fueron honrados por líderes locales, y luego desfilaron por las calles en el piso superior de un autobús, mientras cientos de residentes alzaban las manos y les tomaban fotos.

“Todos los argelinos y las argelinas tienen el derecho de ser felices y celebrar”, dijo Khelif a la prensa el viernes en una oficina del gobierno local. “Esto demuestra que el Gobierno y la gente respaldan al deporte”.

Los argelinos defendieron vigorosamente a Khelif mientras iba avanzando en los Juegos Olímpicos, bajo una atención desmedida y en medio de especulaciones desinformadas sobre su género.

Pese a nacer y crecer como mujer, Khelif se vio arrastrada a una disputa generalizada en Occidente sobre el género y el deporte. La polémica estalló a raíz de reportes de que la deportista no había pasado en 2023 una serie de pruebas turbias y no precisadas sobre elegibilidad para peleas de mujeres, por parte de la Asociación Internacional de Boxeo, una organización actualmente marginada del movimiento olímpico.

Fans across Algeria celebrated boxer Imane Khelif’s gold medal victory at the Paris Olympics on Friday. Watch how one crowd in Tiaret reacted to the moment. #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/18VvCYhlZH

— AP Sports (@AP_Sports) August 10, 2024