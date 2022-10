Lula y Bolsonaro intercambian insultos y acusaciones durante tenso debate cara a cara

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS).- Los candidatos a la Presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, han intercambiado insultos y acusaciones de corrupción durante un tenso debate cara a cara televisado en el marco de la campaña para la segunda vuelta electoral que se celebra el 30 de octubre.

Este debate ha sido la primera vez que ambos candidatos se han encontrado cara a cara, por lo que se han atacado mutuamente a lo largo del encuentro, ya que en las ocasiones anteriores estaban acompañados por los candidatos a la Presidencia que quedaron descartados en la primera vuelta.

Los principales temas del debate han sido la pobreza, la pandemia del coronavirus y la corrupción, con el objetivo de desgastar al adversario y asegurarse el respaldo de los votantes.

Com a economia estagnada, o Brasil cresce abaixo da média mundial, apenas 1,1% no governo Bolsonaro. Nos governos do Lula, o crescimento era 4,1% o que garantia aumento real do salário mínimo, geração de empregos com o mercado fortalecido. #EquipeLulahttps://t.co/pWI38jU1JH

