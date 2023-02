La tragedia en Pasta de Conchos cumple 17 años con demandas de verdad y justicia

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- La tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila, cumple 17 años. En este tiempo las familias de los trabajadores llegan sin claridad sobre el rescate de los 63 cuerpos de los mineros atrapados. La conmemoración de una de las más grandes tragedias mineras registrada en México se encuentra además envuelta en un ambiente de desánimo y con retrasos en los trabajos para recuperar los restos.

Integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos informaron que las obras en la mina, como la construcción de lumbreras y túneles —iniciadas en el actual Gobierno federal desde el 2020— necesarias para reactivar la búsqueda y rescate de los cuerpos, se encuentran totalmente detenidas desde el año pasado.

“Pensamos que iba a ser un año diferente, pero no ha sido así. Llegamos con las manos vacías y con promesas al aire, nada más, porque la situación de los trabajos para la búsqueda y recuperación de nuestros familiares está detenida desde el 24 de noviembre y hasta ahorita no se ha asignado una nueva empresa para continuar”, explicó en entrevista con SinEmbargo , Elvira Martínez, esposa del minero fallecido Jorge Bladimir Muñoz Delgado, e integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos.

Martínez explicó que el factor tiempo es muy importante, porque la promesa que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue el iniciar la búsqueda y rescate durante este sexenio, sin embargo, ya han transcurrido cuatro años de la actual administración, lo que acorta el plazo para realizar los trabajos.

Cristina Auerbach, directora de la organización, destacó que a 17 años de la tragedia las familias continúan con sus demandas de rescate, verdad, justicia y medidas de no repetición. También enfatizó que desde que iniciaron los trabajos se han registrado retrasos importantes y ejemplificó que, al ritmo en que trabaja la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las labores para realizar un rescate tardarían al menos 15 años sólo para bajar a las galerías, es decir, al lugar para iniciar con la búsqueda de los cuerpos.

“El rescate está parado oficialmente desde noviembre, pero desde las primeras semanas en que iniciaron ‘formalmente’ ya tenían retrasos. Pero, además, no es aceptable que se diga que como medida de No Repetición esta administración no entrega nuevas concesiones, si todo el carbón ya está concesionado y CFE sigue entregando contratos a empresas que no cumplen con las normas de seguridad e higiene o que operan de forma ilegal o con outsourcing como el caso de Rancherías y Pinabete”, enfatizó la activista.