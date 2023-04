La mexicana Elena Reygadas es nombrada como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- La mexicana Elena Reygadas fue elegida como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023, de acuerdo con el ranking del sitio The World’s 50.

Reygadas, dueña del restaurante Rosetta, ubicado en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, fue reconocida como la mejor chef mujer del mundo por The World’s 5o, quien la calificó como “una de las figuras clave en la escena de la comida mexicana contemporánea”.

La mexicana, en entrevista con la organización, señaló que “los restaurantes no sólo deben ser lugares de placer, sino también lugares donde se compartan ideas y reflexiones más profundas”, por lo que “un restaurante debería proporcionar una plataforma para la reflexión y las contribuciones positivas a la sociedad”.

El premio le será entregado en junio, en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España, junto a otras figuras reconocidas en el sector mundial de la hospitalidad y los medios de comunicación más influyentes de la industria.

El restaurante Rosetta ha sido ubicado en ocho ediciones distintas dentro de los mejores 50 restaurantes de América Latina desde 2014, y el año pasado, debutó en la lista de los mejores 50 del mundo.

Asimismo, dedicó su reconocimiento a las mujeres cocineras, desde las que cocinan en casa hasta las que son chefs profesionales. “Es para todas las mujeres que cocinan en casa todos los días y que también son madres y proveedores. Quiero promover el liderazgo de las mujeres en los restaurantes. Ya he empezado, pero hay más cosas que quiero hacer”, dijo.

La chef mexicana Elena Reygadas es una de las mejores de nuestro país, su restaurante Rosetta, ubicado en la colonia Roma, es ya un ícono de la comida en la Ciudad de México que promueve la tradición pero también innova, además cuenta con La Panadería de Rosetta, un lugar especial para degustar una rica pieza y para no perderse las rosca de reyes o el pan de muerto en cada temporada; Lardo y el Café Nin.

La chef Elena estudió primero Letras Inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), posteriormente viajó a Nueva York para estudiar en el French Culinary Institute de Manhattan. Más tarde trabajó en Londres con con el chef Giorgio Locatelli.

Ya en México, Reygadas fundó el restaurante Rosetta en el año 2010, un espacio que va cambiando su carta y en el que los platillos cambian de acuerdo con los productos disponibles en cada temporada. Rosetta es un restaurante que valora y usa las técnicas artesanales en la preparación de la comida que sirven a sus comensales, esto le da un toque distintivo y contribuye a la calidad de sus alimentos. En los platillos de Rosetta cada ingrediente juega un papel importante y suma sus cualidades al resto. Los sabores dutiles conviven con otros más osados para crear una experiencia culinaria característica.

