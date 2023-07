Crisis de fentanilo es problema de EU; no debe calumniar ni culpar a otro país: China

China consideró que la responsabilidad de prevenir el flujo de sustancias químicas no catalogadas hacia la producción de drogas recae en el país importador, por lo que señaló que EU necesita fortalecer su control interno de los medicamentos recetados, así como intensificar la difusión de los peligros y daños de las drogas y reducir la demanda interna de drogas, en lugar de calumniar y echar la culpa a otros países.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– El Gobierno de China consideró que Estados Unidos está “calumnbiando” al país asiático al afirmar que los precursores que utilizan los cárteles mexicanos para producir ilegalmente fentanilo provienen de China.

Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades chinas declararon que su Gobierno da suma importancia a la supervisión de las sustancias de fabricación de drogas, por lo que primero buscan el control estricto de los precursores químicos, de los cuales detalló que actualmente se encuentran 38 químicos precursores catalogados y controlados en China (incluido toda la clase de sustancias similares a la efedrina), y 14 más que los catalogados por las Naciones Unidas.

“Los departamentos competentes antidrogas de China han establecido y mejorado continuamente el mecanismo de seguimiento dinámico para todo el proceso de precursores químicos. En noviembre de 2020, entró en vigor oficialmente el sistema nacional de gestión de informes en línea para precursores químicos, que brinda servicios convenientes para las empresas, orienta a las empresas y sus empleados a llevar a cabo actividades de producción y operación de acuerdo con la ley y estandariza el orden de la industria”, destacó.

Por otro lado, comentaron que implementan activamente las convenciones internacionales. En ese sentido refirió que China se unió a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 en octubre de 1989, y actualmente es uno de los países más estrictos del mundo en la implementación de tal Convención.

“Los departamentos antinarcóticos de China cumplen rigurosamente con las obligaciones estipuladas en la Convención, tales como el control de precursores químicos, las inspecciones internacionales y la presentación de datos, y ha agregado varias sustancias más al control nacional sobre la base de la lista de control internacional”, se lee en el escrito.

También señaló que, de acuerdo con las convenciones internacionales y las reglamentaciones nacionales, China envía notificaciones previas a la exportación de sustancias catalogadas internacionalmente y sustancias no catalogadas internacionalmente “pero controladas por China a través de los sistemas PEN y PENLIGHT de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes”. Agregaron además que desde 2018, la Oficina Nacional de Control de Estupefacientes de China ha realizado inspecciones internacionales de 18 mil 387 pedidos de 17.9 millones de toneladas a través del mencionado sistema y ha detenido 424 pedidos de 450 mil toneladas.

Sobre la supervisión precisa de sustancias de fentanilo, China alegó que el 1 de mayo de 2019, su Gobierno implementó el control a toda la categoría de sustancias similares al fentanilo y adoptó una serie de medidas efectivas de control. Tal como las autoridades chinas detallan, dichas medidas “jugaron un papel importante en la prevención de la fabricación y el tráfico ilegales, así como el abuso de dichas sustancias”.

“Las medidas de control de sustancias similares al fentanilo antes mencionadas son medidas sin precedentes en las prácticas de control de drogas de China. Se tratan de una demostración concreta de la implementación de China del concepto de gobernanza conjunta del problema mundial de las drogas, y han sido plenamente reconocidas por la comunidad internacional”, expuso el Gobierno chino en su comunicado.

Y agregó: “Después de que China catalogó toda la clase de sustancias de fentanilo, no ha recibido ninguna notificación de otros países sobre la incautación de sustancias similares al fentanilo desde China”.

También recalcó que la responsabilidad de prevenir el flujo de sustancias químicas no catalogadas hacia la producción de drogas recae en el país importador.

China también criticó que la acusación se hace desde EU, país que aún no ha catalogado de forma permanente las sustancias relacionadas con el fentanilo, lo cual el país asiático implementó desde 2029.

“Estados Unidos está confundiendo el bien y el mal, eludiendo ciegamente sus responsabilidades y citando sustancias no catalogadas como un problema. Este es un comportamiento extremadamente irresponsable para el pueblo estadounidense. La raíz de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos está dentro de sí misma, y reducir la oferta y la demanda interna constituye la solución fundamental”, subrayó.

Por lo anterior, China pidió a EU que “reflexione sobre sí mismo” y fortalezca su control interno de los medicamentos recetados, así como intensificar la difusión de los peligros y daños de las drogas y reducir la demanda interna de drogas, en lugar de calumniar y echar la culpa a otros países.

Finalmente, China dijo que sí concede gran importancia a la cooperación con México en la aplicación de la ley contra drogas, por lo cual mantienen fluidos los canales de comunicación entre las agencias de aplicación de la ley de las dos partes.

“En la actualidad, las dos partes están coordinando y fortaleciendo activamente la supervisión de las sustancias de fabricación de drogas”.

EU CASTIGA A EMPRESAS CHINAS POR VENDER PRECURSORES DE FENTANILO

El pasado 23 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra cuatro empresas chinas y ocho personas por el presunto tráfico de sustancias químicas utilizadas para fabricar el analgésico altamente adictivo fentanilo en Estados Unidos y México.

Las tres acusaciones separadas reveladas en un tribunal federal de Nueva York representan los primeros enjuiciamientos en los que se acusa a empresas químicas con sede en China y a ciudadanos chinos de vender ilegalmente los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, al que se atribuye una crisis de sobredosis mortal.

Los fiscales federales dijeron que las empresas comercializaron los precursores químicos del fentanilo en sus sitios web y cuentas de redes sociales, anunciaron que aceptaban pagos en criptomonedas y los enviaban a narcotraficantes, incluido el Cártel de Sinaloa de México.

“Cuando anuncié en abril que el Departamento de Justicia había tomado importantes medidas coercitivas contra el Cartel de Sinaloa, prometí que el Departamento de Justicia nunca olvidaría a las víctimas de la epidemia de fentanilo”, dijo el Fiscal General Merrick Garland en un comunicado de prensa.

Garland dijo que esas acciones incluyen impedir que las empresas químicas chinas “suministren a los cárteles los componentes básicos que necesitan para fabricar el letal fentanilo”.

Una acusación revelada en un tribunal federal de Manhattan acusa a la empresa química con sede en China Hubei Amarvel Biotech Co., así como a tres ejecutivos de la empresa, de tráfico de fentanilo, importación de precursores químicos y lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que Amarvel Biotech usó prácticas engañosas para evadir a las autoridades, como anunciar que podía disfrazar sus productos como comida para perros, nueces o aceite de motor para garantizar una entrega “segura” a los Estados Unidos y México.

Dos de los ejecutivos de Amarvel Biotech fueron arrestados a principios de este mes y comparecieron ante un Juez federal en Honolulu. Serán llevados a Nueva York para comparecer ante un tribunal federal de Manhattan. El tercero no ha sido arrestado.

Dos acusaciones adicionales reveladas en un tribunal federal de Brooklyn acusan a otros cinco ejecutivos o empleados y tres empresas chinas, identificadas como Anhui Rencheng Technology Co., Anhui Moker New Material Technology Co. y Hefei GSK Trade Co., de delitos que incluyen conspiración para fabricar y distribuir fentanilo y conspiración de fraude aduanero. Ninguno de estos individuos ha sido arrestado.

El Fiscal federal Breon Peace dijo que los acusados ​​”distribuyeron a sabiendas los componentes químicos básicos del fentanilo en los Estados Unidos y México” y brindaron asesoramiento sobre “cómo deberían usarse para fabricar esta droga peligrosa”.

-Con información de AP