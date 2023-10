Biden quita sanción a sector petrolero venezolano a cambio de elección libre en 2024

Madrid/Berlín, 18 de octubre (EuropaPress/DW).- El Gobierno de Estados Unidos ha levantado temporalmente algunas de las sanciones impuestas al sector petrolero de Venezuela, un día después del acuerdo entre el Gobierno y la plataforma opositora del país latinoamericano para garantizar la celebración de las elecciones presidenciales en 2024.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha informado a través de un comunicado publicado en su página web de la emisión de cuatro licencias, que está “dispuesto a modificar o revocar” en “cualquier momento” en el caso de que el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, “no cumpla con sus compromisos.

Así, ha precisado que uno de los permisos autoriza durante seis meses las transacciones con el sector petrolífero y gasístico. “La licencia se renovará solamente si Venezuela cumple con sus compromisos”, ha subrayado el Departamento.

La segunda autorización permite las transacciones con Minerven, empresa de oro estatal venezolana, con el objetivo de “reducir el comercio de oro en el mercado negro”. Asimismo, ha dado permiso ha la negociaciones secundaria de ciertos bonos de deuda y capital de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En la víspera, el Gobierno venezolano y la plataforma que aglutina a los principales partidos de la oposición firmaron acuerdos que establecen derechos políticos y garantías electorales, así como el levantamiento de las sanciones y el respeto a la soberanía de Venezuela.

Los comicios se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2024 tras la selección por parte de cada actor político de sus candidatos, “de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”. Las elecciones presidenciales contarán además con la presencia de observadores electorales internacionales.

Maduro, que publicó el acuerdo conjunto, señaló que este texto “ratifica el fortalecimiento de una democracia inclusiva y de convivencia política que defenderá los Derechos Humanos” sujetos en la Constitución de Venezuela.

