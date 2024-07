Evan Gershkovich, periodista de WSJ, es sentenciado a 16 años de cárcel por espionaje

Por Kirill Zarubin

Ekaterinburgo, Rusia, 19 de julio (AP) — Un Tribunal ruso condenó el viernes al reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, por espionaje, una acusación que tanto el diario como Estados Unidos han rechazado calificándola de farsa.

El periodista fue sentenciado a 16 años de prisión tras un juicio secreto y rápido en el altamente politizado sistema judicial ruso.

Gershkovich, el WST y el Gobierno estadounidense niegan rotundamente la acusación.

