AMLO pide que no se agrave violencia en Sinaloa tras asesinatos de cercanos al “Mayo”

Andrés Manuel López Obrador habló hoy sobre la dimisión de Sara Bruna Quiñónez al frente de la Fiscalía de Sinaloa luego de las observaciones que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) acerca del homicidio de Hector Melesio Cuén.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes que no se agrave la violencia en Sinaloa después de las capturas de los narcotraficantes Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, y de los asesinatos de los hermanos Martín y Leonardo García Corrales, presuntos colaboradores de “El Mayo”.

Desde Palacio Nacional, confirmó los homicidios de los hermanos García Corrales, quienes eran señalados por presuntamente estar involucrados en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo, y por tener nexos con “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Todavía se está investigando. Son dos personas que fueron asesinadas. Se está haciendo la investigación. También la Fiscalía y nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa, que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia”, dijo el mandatario mexicano.

“Esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación. No ha habido confrontación de grupos. No es el caso de Guanajuato, o lo que recientemente pasa en Chiapas, o en Zacatecas. Esto no se registraba en Sinaloa. Esperemos que no pase a más. Hacemos ese llamado a que se mantenga la paz en Sinaloa, que se piense en el pueblo de Sinaloa y no hay más que estos casos”, agregó.

Asimismo, López Obrador aprobó la dimisión de la Fiscal Sara Bruna Quiñónez, quien presentó su renuncia tras las observaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el homicidio de Hector Melesio Cuén, exalcalde de la capital de Sinaloa y exrector asesinado el pasado 25 de julio, el mismo día en que Zambada y Guzmán López volaron a Texas.

“Creo que está bien y la Fiscal está actuando con principios. No está de acuerdo con lo que se está haciendo a nivel de la Fiscalía. Eso es lo que yo entiendo, pero pues la Fiscalía General de la República es la encargada de investigar este asunto a fondo, lo que resulte”, expresó.

El Presidente adelantó que esta semana la FGR podría compartir un adelanto de su informe sobre la detención de los narcotraficantes para que se evite que sigan las especulaciones del caso.

“Falta información porque, por ejemplo: ¿cómo llegan dos personas y un piloto a territorio estadounidense? Los están esperando allá. Habría que ver si la DEA, la CIA, el FBI, ¿quién? ¿Cómo les avisaron? Desde luego, como ya lo han aceptado, es parte de un acuerdo. Sí, pero ¿y qué pasó con el piloto?, ¿de dónde era el piloto?, ¿dónde está el piloto?”, cuestionó.

“Esperemos. Yo creo que en esta semana podría muy bien, claro, hasta donde la Ley lo permite, la Fiscalía dar un primer reporte de su investigación. ¿Cómo va? Eso sería muy bueno para bajarle a las especulaciones porque si no, pues imagínense. Lo mejor es informar y no guardar nada, no ocultar nada”, añadió AMLO.

EL ASESINATO DE LOS HERMANOS

Martín García Corrales, uno de los tres hombres encontrados asesinados en el municipio de Elota el pasado sábado 17 de agosto, era requerido por el Gobierno de Estados Unidos, por quien se ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares.

García Corrales y su hermano Leobardo son señalados por estar involucrados en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo, y por estar relacionados con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 14 de noviembre de 2022, indica Estados Unidos, Martín acordó la compra de cientos de rifles automáticos y otras armas, incluyendo granadas, transacción pagada con fentanilo para ser importada y entregada en la Unión Americana.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

En septiembre de ese mismo año, se asienta, Martín facilitó la entrega de alrededor de un kilo de fentanilo en un domicilio en California.

En un camino de terracería cercano a la carretera Internacional México 15, en Elota, fueron encontrados ejecutados y con huellas de tortura tres hombres, entre los que se encontraba Martín García Corrales.

APRUEBAN RENUNCIA DE LA FISCAL

El pasado 17 de agosto, el Congreso del Estado aprobó la renuncia de la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, en un periodo extraordinario de sesiones.

Quiñónez Estrada envío al Congreso su renuncia el viernes 16 de agosto horas después de que la FGR exhibiera irregularidades en la carpeta de investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La Comisión Permanente recibió el oficio de renuncia y lo turnó a la Junta de Coordinación Política. Por ello, se abrió un periodo extraordinario de sesiones. En la sesión realizada en días pasados, la renuncia voluntaria fue aprobada sin discusión y por unanimidad.

En el oficio, Quiñónez Estrada comunica su renuncia de carácter irrevocable.

El Congreso también aprobó notificar al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado la vacante de Fiscal General del Estado para que expida la convocatoria para seleccionar al nuevo titular de la FGE.

–Con información de Río Doce