Los candidatos de Claudio

A continuación Crespo presentó a Lilly Téllez como Senadora, pero evitó decir que llegó por la votación a favor de Morena. No reproduzco aquí los insultos y escojo sólo un delirio que, si bien ya le hemos escuchado antes, no deja de ser ameno: “La captura de la élite militar con dinero y contratos para imponer por la fuerza la continidad de este régimen. Y estos acuerdos con los criminales para que llenen de dinero y de votos al partido oficial”. Esta idea de que el Ejército va a reprimir a Lilly Téllez y de que los narcos van a rellenar las urnas, es de lo más excéntrico, pero obtuvo aplausos del público. La misma Téllez se soprendió y confesó: “Ya me habia acostumbrado a recibir gritos y no apluasos ahí en el Senado”. Estaba tan arrebatada que cometió un lapsus freudiano. Dijo: “En las orgasmizaciones”. De pronto, el moderador Crespo se despidió y se fue. Dejó a Marie Claire Acosta que, a su vez, fue sustituida por Xóchitl Gálvez, quien, de la nada, empezó a curarse en salud cuando dijo: “Los partidos han hecho candidatos a gente que dice que son indígenas pero no lo son”. A ella misma se le acusó de no ser otomí cuando fue directora de asuntos indígenas de Vicente Fox. Así que aclaró: “Yo no soy de partido. Llegué por los buscadores de talentos de Vicente Fox y ahí me he mantenido”. Así Xóchitl resultó un tanto ingrata con el partido, Acción Nacional, que la llevó al Senado de la República. De igual forma, Luis Carlos Ugalde, quien operara el fraude electoral del 2006 bajo la protección de Fox y de Elba Esther Gordillo, se dijo “sociedad civil”. Sin miedo a la desfachatez dijo: “Sociedad Civil somos las personas que no estamos sometidas a las jerarquías burocráticas y clientales del Estado ni de los partidos. Que no tenemos una vinculación de un interés de corto plazo por recibir beneficios y de extraer beneficios de los partidos de burocracias de los gobiernos y que, por tanto, navegamos en la vida, en la política, en los trabajos, sin una cultura del intercambio político clientelar. Y quienes estamos afuera de esa lógica clientelar partidista, nos llamamos la sociedad civil, fuera del circuito de la política”. Pero siguió el expresidente del IFE en 2006: “Hay unos que estamos informados y tenenos vocación cívica, pero hay otra parte de la sociedad civil que vive en franca apatía respecto de los temas públicos, que tiene poca vocación cívica, y escasos valores cívicos, de propensión, cuando se pueden compartir los beneficios de la corrupción o de oportunismo”. Ugalde usa aquello de que todos los mexicanos tenemos predisposición a la corrupción para justificar la suya propia en el desmpeño tan costoso para el país de la llegada de Calderón a la Presidencia mediante un fraude en el que un Secretario de Comunicaciones de Vicente Fox, Pedro Cerisola le decía al Gobernador de Tamaulipas,Eugenio Hernández, por teléfono: “Creo que te sobregiraste”. Pero de las creadores del “pueblo no existe”, llega ahora Ugalde para estrenar: “La sociedad civil no existe, prefiero hablar de votantes siempre y cuando tengan un liderazgo. El ciudadano es un ser escaso. Son más bien una comunidad de intereses tácticos”. Nos dejó sin palabras. No sé por qué no le aplaudieron.