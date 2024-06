“Que se abran los paquetes y se cuenten los votos” en Jalisco, propone el Presidente

Morena había presentado un juicio de inconformidad en contra de la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura de Jalisco y en contra de la constancia de mayoría entregada a Pablo Lemus.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó este jueves que los paquetes de votos en Jalisco se deberían de abrir para que no haya dudas acerca de la elección en esa entidad, donde Morena impugnó la declaratoria de validez de los comicios del pasado 2 de junio a la gubernatura.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que corresponde a las autoridades electorales resolver las impugnaciones en la elección de Jalisco, pero consideró que lo mejor es abrir los paquetes de votos, y contarlos uno por uno enfrente de las y los representantes de los partidos políticos.

“Corresponde a las autoridades electorales, pero sí conviene en todos estos casos donde hay impugnaciones que se abran los paquetes y que se cuenten los votos. Eso es lo mejor. Eso se resuelve en pocos días. Que esté la autoridad electoral y que estén los representantes de los partidos, de las coaliciones. Voto por voto, casilla por casilla”, dijo.

El mandatario recordó que en 2006, cuando compitió por la Presidencia de la República y pidió la contabilización de votos, las autoridades y Felipe Calderón Hinojosa se negaron a realizarla, pues argumentaron que tomaba mucho tiempo.

“En el 2006, cuando nos robaron la Presidencia, se negaron a hacer eso, argumentaron dos cosas o utilizaron de excusa dos falacias: una, que la Ley no lo permitía, eso ya no aplica porque la Ley sí lo permite, además, ¿en qué perjudica que se haga un recuento?; […] el otro, que llevaba mucho tiempo llevar a cabo el conteo. No lleva mucho tiempo. Una semana cuando mucho”, apuntó.

López Obrador reiteró que la mejor manera de resolver los señalamientos en la elección es que se cuenten los votos porque así se demostraría si hay fraude o no, ya que no habría forma de ocultar las irregularidades.

"Voto por voto"@lopezobrador_ dice que en Jalisco es conveniente que se abran los paquetes electorales y se recuenten los votos ante la impugnación de Morena por la gubernatura de Jalisco. pic.twitter.com/mVy4fwIfGS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 20, 2024

“Mi recomendación respetuosa en todos estos casos es que se cuenten los votos, se abran los paquetes, que estén las partes. Así se resuelve todo. Pueden haber todos los señalamientos, pero bien directo es abrir los paquetes y contar los votos. Resuelve. Por más buenos, espartos, maestros, mapaches, no alcanzan a planchar todo. Ya está demostrado. Cuando se abre un paquete y hubo fraude, van a faltar boletas, van a haber boletas de más, cuando hay fraude. En el conteo, va a aparecer lo que sucedía de que había más votos que electores”, compartió.

“Es una recomendación respetuosa, pero hay que atenerse a lo que decida la autoridad electoral. Lo mío es una simple opinión, pero sí ayuda mucho porque con eso, ya no hay sospechas; pero el que se niega abrir el paquete, a contar, es porque sabe que no actuó con honestidad, con limpieza”, agregó.

“Yo no sé exactamente qué haya pasado. No me corresponde. Es nada más la experiencia. Después de que no aceptaron el ‘voto por voto, casilla por casilla’, se llevó a cabo una Reforma Electoral, y ya en esa Reforma Electoral incluyeron el recuento. Después de que ya había hecho su fraude, ya lo incluyeron en la Ley”, finalizó.

Nuestro presidente @lopezobrador_ ya lo dijo, para lograr que la democracia sea justa, en este proceso, la solución es hacer un recuento de voto x voto, casilla por casilla de manera transparente. pic.twitter.com/H8DU4SEAFI — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) June 20, 2024

El pasado 15 de junio, el partido Morena presentó un juicio de inconformidad en contra de la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura de Jalisco y en contra de la constancia de mayoría entregada a Pablo Lemus, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano (MC).

A través de sus redes sociales, Claudia Delgadillo, aspirante de Morena a la gubernatura de Jalisco en las últimas elecciones, compartió que el partido presentó un juicio de inconformidad ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado.

“Presentamos argumentos y pruebas que evidencian una gran cantidad de irregularidades e inconsistencias graves ocurridas durante el proceso electoral, así como en los cómputos correspondientes, los cuales resultaron en violaciones sustantivas a principios constitucionales como la imparcialidad, la certeza y la autenticidad del sufragio”, escribió la candidata.

Ante las graves irregularidades cometidas en la elección del pasado 2 de junio, hemos promovido hoy un Juicio de Inconformidad en contra de la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura y la constancia de mayoría entregada el domingo pasado. Presentamos argumentos y… pic.twitter.com/FgrcAJaTbh — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) June 16, 2024

Delgadillo explicó que, de acuerdo con la Constitución federal y la Constitución estatal de Jalisco, “no puede validarse un resultado con un proceso tan viciado”, por lo que lamentó que los comicios del pasado 2 de junio se hayan visto “empañado por la infamia”.

“Es lamentable que las elecciones en Jalisco se hayan visto empañadas por la infamia, al grado de que el propio árbitro electoral fue partícipe de este fraude”, mencionó.

Asimismo, Morena denunció el pasado sábado 8 de junio que la elección de Jalisco fue un fraude que se maquinó desde el Gobierno estatal de Enrique Alfaro en complicidad con el organismo electoral local. “Vimos bolsas negras que fueron y vinieron por todo el estado. Nos bolsearon la elección, le bolsearon los votos a la gente”, destacó Mario Delgado al anunciar la impugnación de los resultados.

Hoy presenté los detalles del juicio de nulidad contra la elección fraudulenta que se llevó a cabo en Jalisco el 2 de junio pasado. Voy a defender la voluntad de la gente que votó por un cambio e iré hasta las últimas instancias para que Jalisco tenga un gobierno legítimo. pic.twitter.com/nn0ubKd7MH — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) June 19, 2024

El presidente nacional de Morena, acompañado de Claudia Delgadillo, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y todos los candidatos del partido en Jalisco enlistaron las irregularidades de lo que llamaron “la crónica de un fraude”, el cual se maquinó principalmente en tres municipios: Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan.