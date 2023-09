Mier se reúne con Ebrard y grupo de legisladorxs para garantizar unidad en San Lázaro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que no habrá bloques en San Lázaro, sino sólo uno grupo.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubón, y un grupo de 33 legisladores y legisladoras se reunieron este miércoles con Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, para garantizar la unidad dentro de la bancada del partido guinda.

Marcelo Ebrard no dio declaraciones a su entrada la reunión con Mier, sin embargo, la Diputada Selene Ávila indicó que hay convicción por seguir dentro del partido y ser un bloque que aporte equilibrios.

“No estamos buscando dividir, fracturar, sino escuchar los planteamientos de Marcelo [Ebrard]. Buscar llevar sus propias iniciativas, y revisar de alterna el paquete económico”, señaló.

#ElCaminoDeMéxico junto con el Carnal está trazado y es un gran orgullo y honor; la historia se encargará de reconocer a quienes estamos en la ruta Correcta ✅ por eso con nuestro con CARNAL SÍ pic.twitter.com/YvYjeE22OP — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) September 20, 2023

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados apuntó que en San Lázaro no habrá bloques, sino un grupo cohesionado, pues ya previamente habló con el grupo de Adán Augusto López Hernández, y de Claudia Sheinbaum Pardo.

“En la Cámara no hay bloques, la Cámara es un solo Grupo Parlamentario y existen compañeras y compañeros que, en la vida del partido y en las definiciones del partido, ellos asumen una convicción y el apoyo a diferentes expresiones”, sostuvo.

“Fue una reunión de camaradería, para ratificar que están en el proyecto de la transformación, la lealtad de nuestros principios y en espera de que se resuelva por parte de las instancias del partido las impugnaciones que presentaron. Fue, en términos generales, eso”, resumió.

Somos un bloque muy importante de diputadas y diputados que, como millones de mexicanos, compartimos las convicciones y el proyecto de nación de @m_ebrard. Estamos sumados a “El Camino de México” para defender nuestro derecho a un país más justo, equitativo y próspero. pic.twitter.com/vBGhtf40Gw — Emmanuel Reyes (@EmmanuelReyesC) September 20, 2023

Asimismo, el Diputado Emmanuel Reyes señaló que la Comisión de Honor y Justicia de Morena tiene que resolver las inconformidades presentadas por el excanciller sobre el proceso interno que ganó Claudia Sheinbaum para ser la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“El estatuto es claro, no puede ir más de un plazo, esta parte tiene que ver que se resuelva con la posibilidad de que se resuelva con no más de 50 días. Esto tiene que emitir una resolución evidentemente y nosotros hacemos un llamado a la Comisión de Honor y Justicia que actúe con muchísima responsabilidad, es decir, que no sólo es la petición de Marcelo [Ebrard], sino de un gran grupo de compañeros y compañeras activos del movimiento que estamos solicitando de manera muy puntual esta situación, esta inconformidad”, expresó.

DIFERENCIAS ENTRE EBRARD Y DIRIGENCIA DE MORENA

Ayer, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, dijo que en el partido están “felices” porque Marcelo Ebrard Casaubón decidió quedarse en el partido. Sin embargo, el presidente nacional de los morenistas advirtió que su asociación civil no le da“derechos especiales” al excanciller mexicano, pues en Morena no se permiten las corrientes internas.

Minutos después de que Delgado Carillo realizara esas expresiones en conferencia de prensa, Ebrard Casaubón mostró su molestia al expresar que el líder morenista no entiende sus exigencias. “Veo que no ha entendido lo que sucede”, expresó desde su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en una manifestación más de sus francas diferencias con Morena.

“Le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede”, reviró.

El pasado lunes 18 de septiembre, Marcelo Ebrard anunció en un acto con sus bases la confirmación de la asociación civil “El Camino de México”. Ante cientos de personas, entre ellas senadores, legisladores federales y locales, Marcelo llamó a sus seguidores a organizarse en todo el país. “Qué es el ideario de nuestra asociación, nuestro movimiento, qué es, le pusimos ‘El camino por México’ porque ahí está, es lo que dijimos, es lo que propusimos, es por lo que luchamos, está escrito, está dicho, está planteado. ¿Cuál es el camino que México debe seguir? Ese será nuestro ideario porque ese es el que ha sido”.

Le recuerdo a Mario Delgado que MORENA no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 19, 2023

Ayer, Delgado expuso que dicha asociación civil no representa una violación a los estatutos de Morena; sin embargo, aclaró que eso no le dará “derechos especiales” dentro del movimiento.