El agresor de Esmeralda Millán recibe pena de 42 años en prisión por violencia ácida

La sentencia dictaminada este jueves es la segunda por este delito tanto en México como en Latinoamérica. Tuvieron que pasar un poco más de cinco años para que finalmente el atacante fuera condenado.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Fidel “N”, agresor de su expareja Esmeralda Millán —a quien le arrojó ácido en diciembre de 2018—, recibió una sentencia por 42 años de prisión.

Luego de 18 audiencias diferidas y de cinco años de lucha contra la condena, Esmeralda Millán y su madre consiguieron justicia luego de que un Juez determinará una pena por más de 40 años que Fidel “N” deberá de cumplir en la cárcel.

Esta se trata de la segunda sentencia contra el delito de ataque por ácido en México y Latinoamérica. El primero de ellos fue en contra del agresor de Carmen Sánchez, quien fue condenado a 46 años de prisión.

“Me costó mucho alzar la voz, aguantar muchas críticas, que se burlaran de mí, me ha costado bastante, pero con la ayuda de muchos ángeles como mis amigas, seguimos de pie en este proceso”, declaró Millán ante representantes de medios de comunicación previo al conocimiento de la sentencia.

SOBRE EL CASO DE ESMERALDA

En diciembre del 2018 Esmeralda Millán, de 23 años de edad en ese entonces, fue atacada con ácido por su pareja en el estado de Puebla. El pasado 14 de marzo, después de un poco más de cinco años, su atacante fue declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa por un tribunal estatal.

“Sí nos ha costado bastante el que las autoridades nos hiciera caso, que vieran nuestros caso que sí la estábamos pasando muy mal, así con nuestras cicatrices”, expresó Esmeralda en entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

“Hacían nuestras cicatrices, y todo lo que nos afectaba, lo hacían menos, decían ‘es que la quemaron nada más con ácido, es una quemadita’, y no, realmente a nosotros nos ha costado salir adelante”, enfatizó la mujer, quien también recordó que aunque no debía exponerse al sol, se exponía a esta condición sólo para las autoridades les hicieran caso.

“Nadie nos hacía caso, nos cerraban las puertas, íbamos a otro lado, al momento sí nos decían las cosas y todo pero al final de cuentas siempre se nos terminaban cerrando las puertas”, explicó Esmeralda, quien en medio del dolor físico, ya que el sol le provocaba dolores muy intensos en sus cicatrices, y psicológico que le causó la agresión, tuvo que salir a buscar justicia.

Durante todos estos años, Esmeralda ha tenido que someterse a múltiples cirugías para reconstruir sus ojos, para poder volver a comer y para sanar sus cicatrices. “Cuando a mí me agredieron yo le decía y le suplicaba a mi mamá a morirme, porque yo no yo no soportaba ver lo que me había yo convertido, con las cicatrices que tenía, con todo el dolor que que yo sentía”, expresó la mujer.

“Hace 3 años me pusieron unos expansores para poder yo comer, porque yo cuando salí del hospital yo no comía, como ingerí por la boca el ácido, entonces, me lastimó bastante el esófago, no podía tomar agua, no podía comer alimentos, nada, entonces, gracias a esos expansores fue que yo ya pude tomar agua, comer un poco y he estado con procedimientos para poder ya resolver lo de mi garganta”, añadió.

Pero durante este largo camino hacia la justicia, Esmeralda encontró apoyo en otras mujeres que sufrieron lo mismo, porque en un inicio ella pensó que era la única. “Cuando yo salí del hospital pensé que era la única, le decía yo a mi mamá ‘cómo voy a salir adelante con esta cara, con este físico que ya tengo, o sea, soy la única a la que le ha pasado esto’”, recordó.

El pasado mes de febrero entró en vigor la Ley Malena, una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para la Ciudad de México que surgió a raíz del caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en septiembre de 2019.

“Cuando recién te queman, y por más que te hagan tratamientos, el sol te arde, con la sensación tan sólo de estar en una zona donde haga mucho calor, te empiezan a arder toda la cicatrices, te empieza a arder todo donde te quemaron, entonces, sí nos costó bastante el estar tocando puertas, el que nos la cerraran, el que nos prometieran muchas cosas y a la mera hora nada, el que nada más nos tomaban fotos y decían ‘sí las vamos a apoyar’ y no pasaba de nada más”, dijo.

La pena establecida en el Artículo 135 Bis del Código Penal por ataque con acido es de 8 a 12 años de prisión, así como multas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), y de 11 a 46 años de cárcel cuando las lesiones sean consideradas en grado de tentativa de feminicidio.

— Con información de Eréndira Quintero, Daniela Barragán y Perla Velázquez