Ucrania remonta para conseguir victoria 2-1 a Eslovaquia y sigue con vida en la Euro

DÜSSELDORF, Alemania (AP).— La tercera remontada de Ucrania para ganar en cuatro encuentros competitivos en el 2024 deja al equipo en contención a avanzar a los octavos de final del Campeonato Europeo después de que el tanto de Roman Yaremchuk selló el triunfo 2-1 este viernes ante Eslovaquia.

Después de que con sus dos remontadas para ganar por 2-1 en el repechaje de marzo alcanzaron la Euro 2024, el triunfo por el mismo marcador ante Eslovaquia revivió su campaña. Sus jugadores quieren demostrar la resiliencia de los ucranianos en el torneo, más de dos años después de la invasión rusa.

La mala diferencia de gol de Ucrania tras la derrota 3-0 ante Rumania el lunes significaba que una derrota los pondría al borde de la eliminación.

😍 Another comeback! The first points at the Euro!

Congratulations, Ukraine 🇺🇦🔥 pic.twitter.com/3axwbjMetp

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 21, 2024