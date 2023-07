Procesos internos de 4T y oposición rebasan a INE y Tribunal Electoral: exconsejeros

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) están rebasados por los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México. Están atendiendo quejas y exigen rendir cuentas conforme el juego de la sucesión presidencial ya está ocurriendo, pero es poco probable que lleguen a sacar la tarjeta roja, es decir, que se nieguen registros de candidaturas porque los actores políticos no están llamando directamente al voto, determinaron exconsejeros electorales.

Aunque, observaron, se está cultivando una “situación límite” o incluso una “crisis poselectoral” de credibilidad como la ocurrida en el denominado “fraude electoral” de 2006, si el o la perdedora alega estas irregularidades tras los resultados.

Esta semana, por impugnación del Partido del Trabajo, la Magistrada Janine Otálora propuso al pleno del Tribunal Electoral detener todas las “inéditas” acciones relacionadas con el proceso de selección del aspirante presidencial del Frente Amplio al considerarlo un fraude a la Ley, pues —al igual que con lo ocurrido en Morena y aliados— determinó que implican actos anticipados de campaña, lo cual vulnera los principios de legalidad y equidad en la contienda que oficialmente inicia hasta el 6 de septiembre.

La mayoría de los magistrados votó en contra, aunque ordenó al INE emitir lineamientos para regular y fiscalizar los procedimientos tanto de Morena como del PRI-PAN. A más de un mes en que Morena-PT-PVEM arrancó “precampañas disfrazadas”, el pleno del Instituto aprobó ayer fiscalizar el origen y destino de los recursos utilizados en eventos, espectaculares y bardas (sin mencionar la propaganda de redes sociales transparentada por Meta). Días antes, la Comisión de Quejas sólo sugirió a los aspirantes de Morena y aliados que “preferentemente” realizaran sus asambleas informativas a puerta cerrada, pero prefirieron seguirlo haciendo con la ciudadanía.

“Nunca habíamos visto tantos actos anticipados de campaña como lo estamos viendo ahora. Esto ha venido a rebasar a las autoridades electorales y no han tenido la posibilidad de detener lo que todo mundo sabe que está ocurriendo. Han ordenado medidas cautelares, pero no he visto ningún efecto; todo sigue igual porque [Morena y PRI-PAN] saben que la autoridad electoral no tiene dientes y que más vale pedir perdón que pedir permiso”, dijo en entrevista Benito Nacif, exconsejero del INE (2014-2020).