Rusia se queda sin Catar: TAS ratifica suspensión del país tras conflicto con Ucrania

Moscú, 21 mar (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó hoy el recurso interpuesto por la Unión de Fútbol de Rusia (UFR) a la suspensión de su selección nacional de fútbol debido a la “operación militar especial” rusa en Ucrania.

El TAS se negó a aplazar la disputa de la repesca mundialista, en la que Rusia debía recibir primero en Moscú a Polonia el 24 de marzo, informó la UFR en un comunicado.

“De esta forma, el TAS rechazó satisfacer todas las peticiones presentadas por la UFR”, añadió.

Esta decisión significa, de hecho, la exclusión de Rusia del Mundial de Catar.

En caso de victoria sobre Polonia, la selección eslava debía enfrentarse el 29 de marzo como local al ganador del enfrentamiento entre Suecia y la República Checa.

