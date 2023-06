Aranceles y prohibición de transgénicos: el plan para ayudar a productores de maíz

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– El Gobierno federal establecerá aranceles a las importaciones de maíz blanco para buscar mejorar los precios de pequeños y medianos productores de Sinaloa, el granero del país. También se planea solicitar a las tortillerías no vender el producto hecho con maíz blanco transgénico, pero los representantes de la industria dijeron que es a los harineros como Maseca a los que se debe regular por importar maíz transgénico de Sudáfrica.

“Estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles [no a Estados Unidos,] para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a países proveedores con los que no tenemos tratados comerciales como Sudáfrica. Este país es el primer socio comercial de México entre los países de África y el 55° a nivel mundial. “No hay que tenerles miedo a las controversias”.