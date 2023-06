Diferencias marcan la Asamblea General de OEA: EU la defiende y México pide renovarla

Por Gisela Salomon

Miami, 23 de junio (AP).— Estados Unidos defendió el viernes con fuerza a la Organización de Estados Americanos (OEA), su papel para promover la democracia regional y le pidió al resto de los países miembros que no se queden callados y denuncien los intentos de líderes electos de debilitar las instituciones o violar derechos fundamentales de la población.

Las declaraciones del Secretario de Estado Antony Blinken ante la 53ra Asamblea General de la OEA, que se transmite de forma virtual, tuvieron lugar en momentos en que varios países del hemisferio occidental, entre ellos México, han criticado el liderazo del Secretario General de organización, Luis Almagro.

También se ha cuestionado la falta de relevancia del organismo para resolver problemas que van desde los desafíos que enfrenta la democracia a la falta de oportunidades económicas, inseguridad, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Estados Unidos aporta cerca de la mitad del presupuesto financiero de la OEA y ha promovido un incremento importante para el año próximo.

La Asamblea es el órgano principal de la OEA, al que acuden delegados de cada uno de los países miembros. Arrancó el miércoles en la sede de la organización en Washington y culmina el viernes. Este año se focalizó en el tema del “Fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”.

Aunque las diferencias entre los estados miembros no son nuevas, quedaron una vez más en evidencia durante la Asamblea. Por lo general, los países envían a sus cancilleres para la reunión, pero este año varios de los países, entre ellos México, Bolivia, Colombia, Argentina y Brasil, estuvieron representados por funcionarios de menor jerarquía.

Poco después del discurso de Blinken, el representante de México, uno de los países más ha empujado por un cambio de conducción en la OEA, cuestionó el desempeño de la organización, tras destacar el papel de liderazgo que ha ejercido la nación y su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos .

Poco antes, Blinken pidió a los países que no hagan la vista gorda y que denuncien las violaciones a los derechos humanos perpetuadas por gobiernos autoritarios; que busquen la forma para que rindan cuentas.

Aunque sin mencionar a ningún país en particular ni funcionario por su nombre, sus palabras parecían estar dirigidas a Nicaragua y Venezuela, que decidieron retirarse de la OEA después de ser criticados por la organización.

Enumeró una serie de hechos que deben denunciarse, entre ellos, cuando cuando los líderes elegidos democráticamente tratan de debilitar las instituciones independientes que brindan controles y contrapesos; cuando toman medidas enérgicas contra los medios de comunicación y la sociedad civil; cuando arrestan a fiscales, jueces, funcionarios electorales sólo por hacer su trabajo; cuando intentan extender los límites de mandato; cuando atacan o intentan desacreditar a las instituciones multilaterales por plantear críticas legítimas.

